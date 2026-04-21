'Коалиция независимых' от США и Китая и евро-НАТО: шанс или риск и когда Украина станет частью нового союза. Интервью с Веселовским

Инициативы по созданию так называемой "коалиции независимых" от влияния США и Китая, сигнализируют о качественном изменении в мышлении западных элит. После года президентства Дональда Трампа стало очевидно: традиционная модель трансатлантического единства больше не гарантирует стабильности. Европа все меньше верит в предсказуемость США как партнера по безопасности, а вместе с тем не готова попасть в зависимость от Китая как экономического центра притяжения. Именно на этом фоне формируется идея третьего полюса силы – объединения государств, стремящихся балансировать между двумя глобальными игроками, сохраняя стратегическую автономию.

Речь идет не только о политической декларации, а о попытке переосмысления всей архитектуры международных отношений. Потенциальное ядро такой коалиции – Европейский Союз вместе со странами вроде Канады, Японии, Австралии, Индии и Южной Кореи – объединяется не столько против кого-то, сколько вокруг общих принципов: международного права, демократических институтов, технологической безопасности и новой экономической взаимозависимости.

Параллельно с этим активизируются дискуссии о создании условного "европейского НАТО" – конструкции безопасности, способной функционировать даже в случае уменьшения или выхода США из Альянса. Закрытые консультации с участием Марк Рютте и Урсулы фон дер Ляйен демонстрируют: эти сценарии больше не являются маргинальными. Наоборот, они постепенно переходят в плоскость практической проработки – от перераспределения командных функций до создания собственных оборонных механизмов ЕС.

Впрочем, между политическими заявлениями и реальным формированием нового альянса лежит сложный путь. Европа остается зависимой от американских военных возможностей, а ее внутреннее единство в вопросах обороны – относительным. Именно поэтому "коалиция независимых" сегодня является одновременно и стратегической необходимостью, и политическим экспериментом, который может не зайти дальше пылких деклараций.

В новых геополитических конструкциях Украина постепенно переходит из роли объекта безопасности к потенциальному ее поставщику. Война с Россией сделала ее ключевым элементом сдерживания и источником уникального военного опыта. В то же время риск остаться "буфером" между блоками сохраняется. Поэтому главная задача Киева – закрепиться как равноправный участник новых союзов, а не их периферия, что сделать без внутренних изменений будет крайне трудно.

Своими мыслями по этим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

– Европейцы за год пребывания Дональда Трампа в Овальном кабинете, очевидно, уже разочаровались в попытках с помощью осторожной реакции на его обвинения и чрезмерной лести успокоить президента Штатов и удержать его в союзе. И уже Макрон, президент Франции, призвал создать "коалицию независимых" от США и Китая. Привлекая в Европу – Канаду, Японию, Южную Корею, Австралию и другие страны. Ранее нечто подобное предлагал и Карни, премьер-министр Канады, отмечая, что средние и малые страны должны организоваться, потому что США уже не является надежным союзником. Является ли "коалиция независимых" реальной альтернативой существующим альянсам, или это политическая риторика?

– Здесь есть очень много составляющих. Потому что, если три дня подряд читать все заявления президента Трампа – можно буквально попасть в состояние дезориентации. Не фигурально, а вполне реально. Они часто противоречат друг другу – это видно даже на примере Ирана. Сначала объявляется, что будут переговоры, потому что якобы достигнута договоренность – а потом оказывается, что никакой договоренности не было. В результате Иран прекращает процесс – и ситуация снова обостряется. Это уже пример того, как подобная риторика приводит к серьезным угрозам – даже глобального масштаба. Но если смотреть на более низкий уровень, то все это – политика. Один и тот же премьер-министр может говорить одно на военной базе – и совсем другое на гражданском предприятии.

Любой премьер – норвежский, украинский или американский – действует так же. Поэтому важно ориентироваться не на слова, а на реальное положение вещей. Потому что есть две разные вещи. Первое – это политическое взаимопонимание между государствами и их общая политика – внешняя, а иногда и внутренняя. И второе – это договоренности по безопасности, которые не обязательно связаны с другими сферами сотрудничества. Например, существует четкое соглашение о взаимопомощи между Южной Кореей и США. Оно возникло еще тогда, когда Южную Корею считали диктатурой, а США были символом демократии. Страны очень разные по устройству – но имеют жесткое обязательство: в случае нападения – взаимная помощь.

Так же работал и Вашингтонский договор 1949 года – основа НАТО. В него входили очень разные страны: и Греция времен военной хунты, и демократические Дания или Нидерланды. Измерение безопасности – это конкретные обязательства: экономические, военные, технологические ресурсы должны быть готовы к совместной обороне. А политические союзы – это другое. Пять–шесть лет назад появилась организация AUKUS – Австралия, Великобритания и США. Она имела и военно-политическое измерение: совместные учения, контроль в Тихом океане, сдерживание Китая. Но где она сейчас? Фактически ее нет.

– Почему?

– Потому что она не стала полноценным оборонным союзом. Изменилась политическая конъюнктура в Вашингтоне – и все исчезло. Пришел новый президент и сказал: все, что было до меня, не имеет значения. Поэтому, когда говорят о "европейском НАТО", надо различать: политическую координацию и настоящий военный блок.

Политические объединения возможны – страны могут координировать позиции, договариваться о сотрудничестве, совместных проектах, оборонной промышленности. Это может включать десятки государств, которые периодически встречаются и согласовывают действия. Но полноценный военный блок без США в Европе пока невозможен. Единственным гарантом сдерживания – в частности ядерного – остаются США. Франция имеет ядерное оружие, но ее потенциал несопоставим с США или даже Россией, не говоря уже о Китае. Поэтому отдельный европейский оборонный союз без США – это пока нереалистично.

– Но вы же отмечаете – Трамп фактически "обнуляет" предыдущую политику. И сейчас он требует почти полного повиновения. Европа, условно, должна выполнять его требования – это видно, например, в контексте Ирана. Если нет, то он не хочет сотрудничать с Европой и защищать ее.

– Он много говорит – но ключевое там одно: деньги. Он прямо говорит – если 75% вооружения, которое покупает Европа, не будет американским – он не хочет иметь с ней дела.

– То есть все сводится к экономике? Если Европа останется зависимой от американского ВПК – все будет хорошо?

– Именно так. И вся его политика в этом. Не об этом ли его подходы в целом? Не об этом ли все эти странные инициативы? Даже кадровые решения – это тоже про бизнес и торговлю влиянием. Именно поэтому на переговоры едут его люди – бизнесмены - Виткофф и Кушнер.

– Но в Европу ездят другие люди – не те, кого он посылает на Ближний Восток или к Путину.

– Потому что там его представителей просто не воспринимают всерьез. Им прямо говорят: ваши посланцы некомпетентны или дезинформируют. И даже после этого он продолжает действовать так же. А насчет тех 75% – это же условность. Можно формально показать одну цифру, а реально делать другое. И этого будет достаточно, чтобы его успокоить. В этом и заключается нынешняя логика его политики.

– Относительно того, что Трампу нужны только деньги, можно согласиться. Но, например, по итогам 2025 года НАТО указывает на размер оборонного бюджета в 1,4 триллиона долларов. Это исторически большой показатель. Все страны достигли 2% – как того требовал Трамп. Некоторые даже превысили эти показатели в полтора–два раза. США при этом уменьшили свою долю в формировании расходов, а Европа и Канада по основным направлениям увеличили вклад в бюджет Альянса примерно на 20%. И все равно НАТО – "не то". То есть деньги Трамп получил – но НАТО его все равно не устраивает. Как это объяснить?

– Если мы в это верим – мы ведемся на слова. А этого делать нельзя. Ничего из того, что говорит президент США Дональд Трамп, нельзя воспринимать за чистую монету. Ничего. Его заявления часто противоречат сами себе. И это первое, с чего надо начинать анализ.

– То есть слова – это одно, а реальные действия США – другое?

– Именно так. Судить нужно по действиям. И когда мы говорим о "1,4 триллиона – бюджет НАТО" – это некорректно. Это не бюджет НАТО как организации. Это совокупные оборонные расходы стран-членов. То есть речь идет о доле ВВП, которую страны тратят на оборону. И надо понимать, как формируется этот рост. США, например, раздули свой бюджет до триллиона – но в значительной степени из-за дорогих проектов: самолеты F-35, дополнительную электронику, системы, которые не всегда соответствуют реальным потребностям современной войны. А современная война – мы это видим на примере российско-украинской – часто требует более простых и массовых решений.

Те же ракеты PAC-3 существуют десятки лет – и эффективно работают против баллистики. Нужно ли что-то новое? Да, но не все то, что финансируется, является критически необходимым. В то же время рост оборонных бюджетов в Европе – это объективный процесс. Они были слишком низкими. И Трамп, как ни парадоксально, повлиял на это – своим давлением и даже грубой риторикой.

Кроме того, европейские экономики ищут точки роста. Производство гражданских товаров имеет ограниченный спрос – нельзя бесконечно увеличивать потребление автомобилей или смартфонов. А военные расходы – это стимул для промышленности. Мы это видели и в России – после 2022 года они поддержали экономику именно за счет военных вложений.

– Но в долгосрочной перспективе та же Россия просто уничтожает свою экономику из-за такого подхода.

– Так – на дистанции нескольких лет. Особенно если расходы достигают 20–25% ВВП, как в России. В Европе другая ситуация – там рост с 2% до 4–5%. Причем часть этих расходов – условная. Например, инфраструктурные проекты могут записывать как "военные", если они теоретически могут использоваться армией. Это в определенной степени бухгалтерские маневры. Параллельно правительства объясняют гражданам: есть угроза со стороны России – и это правда. Россия действительно может попытаться дестабилизировать отдельные страны в случае их ослабления. И на этом фоне рост оборонных расходов выглядит логичным. Но это еще очень далеко от создания отдельного европейского военного блока.

Все потенциальные европейские программы имеют ограниченный эффект. Например, против баллистических ракет нужны системы типа Patriot. А они – американские. Даже если их будут производить в Европе – это будет лицензия США. Без собственных ключевых компонентов – космической разведки, ПРО, ударных систем – говорить об автономном военном блоке не приходится.

– Тогда подытожим. Идея "коалиции независимых" от США и Китая – о которой говорят Карни и Макрон – возможна как альтернатива в долгосрочной перспективе?

– На сегодня – это нереалистично. Теоретически – возможно, но при выполнении очень сложных условий. Даже в базовых вещах европейские страны не могут договориться. Например, о создании совместного многоцелевого истребителя. В результате имеем несколько параллельных проектов: один – с участием Германии, Британии и Японии, другой – французский. И это показывает главное: нет единства даже в промышленной политике. А без этого говорить о едином военном блоке – преждевременно. Это пока что отдельные модернизации существующих систем, а не создание новой единой структуры.

– То есть вы считаете, что разное видение – национальные различия между странами – это одна из главных причин, почему условное "евро-НАТО" является нереалистичным проектом?

– Говорить о его реалистичности сейчас – оснований нет. Но есть отдельные направления, которые выглядят значительно более практичными. Например – создание общеевропейской противоракетной или антибаллистической системы, о чем говорит Зеленский. Эта идея постепенно набирает вес – ее уже серьезно обсуждают в западных аналитических кругах. И это как раз тот случай, когда есть и политический смысл, и практическая основа. Если, скажем, Германия начнет производить ракеты для систем типа Patriot – это уже реальный шаг. Тем более, что речь не только о российских ракетах – существуют и другие угрозы, в частности иранские.

– Но если несколько лет назад европейцы даже боялись говорить о НАТО без США – то сейчас, по данным западных СМИ, Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен обсуждают сценарии создания такого формата.

– Логика в этом есть. Европейцы постепенно думают в этом направлении. Рютте, например, публично поддерживает НАТО и США – но в то же время понимает, что Европе нужно развивать собственные возможности. Если представить, что ЕС принимает стратегическое решение строить полноценную оборонную систему – тогда процесс будет выглядеть так: сначала космическая разведка и ПРО, затем более широкая оборонная инфраструктура, далее – общий военный бюджет. И если ставить цель на 10 лет – то начинать надо уже сейчас. Но главный вопрос – хватит ли политической стабильности на эти 10 лет? Не сменятся ли правительства? Не появятся ли новые силы, которые это свернут?

– То есть риски – это внутренняя политика самих европейских стран?

– Именно так. Посмотрите на энергетические дискуссии – как только цены растут, сразу появляются голоса о возвращении к сотрудничеству с Россией. Экономические интересы часто преобладают над интересами безопасности.

– И плюс – разные регионы Европы по-разному видят угрозу: север и восток – серьезнее, юг – менее остро.

Да. И это фундаментальная проблема. Одни страны ощущают непосредственную угрозу, другие – нет. Поэтому и разные приоритеты. Добавьте сюда разный уровень развития, разные политические культуры. Есть условная Ирландия – и есть условная Болгария. Это очень разные системы – и по экономике, и по институтам, и по общественным нормам.

– То есть сложно "совместить несовместимое"?

– Возможно – но это долгий процесс. Нужна системная работа: институциональная, политическая, культурная. И главное – стабильность элит. Потому что даже отдельные лидеры могут кардинально менять курс. Мы это видим на примерах разных стран. И еще один важный момент: НАТО – это не просто союз. Это готовность воевать за другого. Фактически – рисковать собственной жизнью ради союзника. А если посмотреть на настроения обществ – не все к этому готовы. И это ключевое ограничение.

– Если тогда посмотреть на Европейский Союз – может ли он из экономически-политического объединения постепенно трансформироваться в военный блок? Сейчас же начали активнее вспоминать статью 42.7 о взаимной обороне.

– Да, и это как раз наиболее реалистичный путь. Усиление составляющей безопасности ЕС – это то, что уже происходит. Это может работать через экономические стимулы: страны, которые больше инвестируют в оборону, могут получать больше поддержки из бюджета ЕС. И здесь важно – ЕС имеет больше автономии от США, чем НАТО. Поэтому в сфере безопасности он может развиваться более самостоятельно.

Конечно, есть политические риски – правые или популистские силы могут это тормозить. Но общая тенденция сейчас положительная. И главное: отдельные страны не могут самостоятельно создать полноценные системы – ни космические, ни противоракетные. А ЕС как объединение – может.

Поэтому логика такова: сначала усиление ЕС в сфере безопасности, потом – элементы совместной обороны и уже дальше – возможно, более глубокая интеграция. Это постепенный путь, который позволяет укреплять Европу, не разрушая существующую роль США, особенно в ядерном сдерживании.

– То есть не вместо, а параллельно. Но как тогда обращаться с Трампом? Просто терпеть и улыбаться, как это делает Марк Рютте? Но ведь кажется, что это не очень работает.

– На самом деле – работает. Потому что большинство того, что говорит Трамп, не является определяющим для реальной политики. И плохое, и хорошее – это скорее риторика. Настоящие процессы идут глубже. Государство движется своим курсом независимо от конкретных заявлений. Есть вещи, которые в пределах его личного влияния – символические решения, кадровые истории, публичное поведение. Но стратегические вещи – например оборонная политика – формируются значительно более широкими институтами.

Есть так называемый "глубинный" государственный интерес США – и он не меняется от президента к президенту. И при Байдене, и при Трампе базовая логика одна: Европа еще не достаточно сильна – Китай – достаточно силен, чтобы быть вызовом. Это и определяет политику. Поэтому реакция Европы – сдержанная, спокойная, без конфронтации – это как раз рациональная стратегия. Они переждут политические колебания, тем более что выборы в Конгресс могут ограничить резкие действия. Даже в самой Республиканской партии есть баланс. Даже союзники Трампа иногда его сдерживают. Это и есть система сдержек и противовесов. И так же с НАТО – можно критиковать, угрожать выходом, но фундаментальные вещи остаются. Потому что они выгодны самим США.

– А если представить гибридную атаку России, например, на страны Балтии? Отреагирует ли Трамп так, как предусматривает статья 5 НАТО?

– Реакция будет – но не обязательно в форме, которую вы ожидаете. И важно другое: даже без личного решения президента уже существуют силы на местах – контингенты НАТО, немецкие, британские подразделения. Система работает не только через одного человека.

– Готовы ли западные партнеры рассматривать Украину как равноправного участника новых союзов, а не только как зону сдерживания России?

– Потенциально – да. Но есть ключевое условие: соответствие стандартам. Те союзы, о которых сейчас говорят – если они вообще возникнут – будут базироваться на общих принципах: демократические институты, независимая судебная система и верховенство права. Если страна этим критериям не соответствует – она не может быть полноценной частью такого ядра. Иначе система просто не будет работать. Украина пока что далеко от этих критериев.

– А можно ли разделить – отдельно военное участие, отдельно политическое?

– На начальном этапе – да, возможно взаимодействие. Но когда формируется полноценная система – она нуждается в однородности. Иначе говоря: временное сотрудничество – да. Полноценное членство – только после трансформации.

– Но ведь есть заявления европейских политиков, что Украина должна быть частью этих проектов.

– Да – но с расчетом на будущее. Параллельно с развитием самого союза должна происходить и трансформация Украины. Это процесс в несколько лет. Если мы движемся – нас включают. Если нет – мы выпадаем.

– То есть все зависит от внутренних реформ?

– Полностью. Все требования давно прописаны – это не секрет. Есть конкретные дорожные карты, переданные Украине европейскими институциями. Вопрос не в том, что нужно делать – это известно. Вопрос в политической воле это реализовать.

– То есть европейцы готовы принимать Украину – но при условии изменений?

– Не просто готовы – они заинтересованы. Но они не будут снижать стандарты. Если Украина трансформируется – она станет частью системы. Если нет – останется партнером, но не участником.