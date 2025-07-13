КНДР поставила России около 12 млн снарядов калибра 152 мм – Южная Корея

Северная Корея продолжает передавать России артиллерийские боеприпасы для поддержки войны против Украины. Поставки составляют более 12 миллионов снарядов калибра 152 мм.

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Кроме того, с начала сотрудничества Пхеньян отправил в ряды российской армии тысячи солдат. Об этом сообщили южнокорейские органы военной разведки, передает Yonhap News Agency.

Согласно докладу Разведывательного управления Министерства обороны США, представленному депутату главной оппозиционной партии Южной Кореи, режим КНДР поставил России около 28 000 контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.

"Если считать с учетом отдельных снарядов калибра 152 мм, количество поставленных снарядов, предположительно, достигло более 12 миллионов", – говорится в документе.

Также с октября прошлого года КНДР поставила России обычные виды вооружения и около 13 000 военнослужащих для поддержки ее военных усилий.

Сеульское разведывательное управление в конце июня сообщало, что Северная Корея направит дополнительные войска в Россию в июле или августе. А российские СМИ хвастались, что Пхеньян направит в Курск 5000 военных строителей и 1000 саперов якобы для поддержки восстановительных работ.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что именно КНДР обеспечивает Москву 40% боеприпасов, которые враг использует в боевых действиях против Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, на встрече с российским министром иностранных дел северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о "безусловной поддержке" РФ в войне против Украины. Он верит, что шаги обеих стран внесут значительный вклад в "обеспечение мира и безопасности во всем мире".

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