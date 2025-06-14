Китай выразил поддержку Ирану в 'защите его законных прав и интересов'

В субботу, 14 июня, министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонные разговоры со своими израильским и иранским коллегами. Он, в частности, заявил, что КНР поддерживает Тегеран в конфликте.

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Об этом пишет The Times of Israel. Издание ссылается на отдельные заявления Министерства иностранных дел Пекина.

"Китай будет поддерживать Тегеран в защите его законных прав и интересов", – говорится в заявлении после звонка министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи.

Тогда как его израильскому коллеге Гидеону Саару Ван И сообщил, что Пекин выступает против действий Иерусалима по "силовому нападению на Иран".

Детали конфликта

– Израиль начал операцию Rising Lion против Ирана. ВВС ЦАХАЛ атаковали предприятия по обогащению урана, командные центры, ракетные базы и другие объекты. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил об ударе "в самое сердце" иранских программ: ядерную и баллистическую. По его словам, в частности было поражено ключевое предприятие по обогащению урана в Натанзе, о взрывах на котором также сообщило государственное ТВ исламской республики;

– В результате удара Израиля по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции Ирана были убиты командующий Хосейн Салами, "несколько его охранников и коллег", сообщил КСИР. Также погиб начальник Генерального штаба вооруженных сил страны генерал-майор КСИР Мохаммад Багери. Кроме того, иранские СМИ сообщают о гибели командующего объединенного штаба "Хатам аль-Анбия" генерала Голамали Рашида и нескольких ведущих физиков, которые занимались ядерной программой;

– Нетаньяху назвал действия Израиля "необходимыми и своевременными", отметив, что Иран был в нескольких неделях от возможности создания ядерного оружия. Он добавил, что атака была направлена не только на военные объекты, но и на ключевых физиков-ядерщиков, которые "работали над созданием бомбы";

– В Израиле объявлено чрезвычайное положение, страна готовится к длительной войне. Израильский премьер призвал мирных граждан запасаться продуктами, одеждой и терпением, поскольку война "будет долгой - дольше, чем все привыкли". Ожидается ответная атака Ирана на "превентивный удар". В то же время Иран угрожает и США "жестоким ответом". Кроме того, Иран запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН, назвав произошедшее "безрассудной агрессией";

– Для Украины главный вопрос: как повлияет война на Ближнем Востоке на ее способности получать помощь от партнеров и на Россию, которая может использовать обострение между Израилем и Ираном в свою пользу.

Ранее сообщалось, что 14 июня Путин в разговоре с Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана. В свою очередь, Трамп в разговоре с Путиным оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана "как очень тревожную". Также диктатор сообщил о готовности РФ осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.

Напомним, что в ночь на 14 июня Израиль в рамках продолжающейся военной операции нанес еще один массированный воздушный удар по Ирану. Более 70 истребителей ВВС Израиля провели операцию по обеспечению свободы воздушных действий над иранской столицей. Операция завершилась успехом и "Тегеран больше не имеет воздушного иммунитета".

Иран также атаковал Израиль в ответ, выпустив баллистические ракеты. OBOZ.UA отслеживал за событиями в регионе в режиме онлайн.

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