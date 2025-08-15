Келлога не включили в делегацию США на Аляске из-за позиции россиян – CNN

Специального представителя президента США по Украине Кита Келлога не включили в состав американской делегации, которая сегодня принимает участие во встрече российской и американской делегации на Аляске. Дипломат не включен в американскую делегацию из-за позиции России.

Эту информацию CNN подтвердили источники из окружения президента США. Они добавили, что Келлог будет в следующей делегации, которая примет участие в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной.

"Келлог воспринимается российской стороной как сторонник позиций Украины, что сделало бы его присутствие на встрече контрпродуктивным", – цитирует вещатель свои источники.

Однако сообщается, что Келлог передал переговорщикам всю информацию, "которую он собрал во время своих разговоров с украинцами". Поэтому его отсутствие якобы не станет "серьезной проблемой".

Также источники вещателя добавили, что госсекретарь США Марко Рубио "не считается мягким в отношении России" (учитывая его предыдущие заявления, в которых он называл Путина военным преступником). То есть, его позиция может компенсировать отсутствие Кэллога.

Отсутствием Келлога на первых переговорах обеспокоены европейцы, отметили в CNN.

"Он надеялся быть там, и он должен был бы быть там", – цитирует вещатель европейского чиновника, который подчеркнул, что Келлог "лучше всего понимает, что может принять Украина с точки зрения будущего соглашения".

Так или иначе, но американские источники вещателя заверили, что Келлог будет включен в состав делегации, которая примет участие в следующих переговорах, уже между США, Россией и Украиной.

Переговоры на Аляске

Сегодня, 15 августа, америкнский лидер Дональд Трамп проведет встречу с российским диктатором Путиным, на которой должны обсудить дипломатическое завершение войны РФ против Украины. Киев и его партнеры настаивают на прекращении огня для начала мирных переговоров, тогда как Путин цинично требует "передачи" Москве украинских территорий как условие для перемирия.

Известно, что саммит в Анкоридже на Аляске стартует примерно в 11:30 по местному времени (22:30 по Киеву).

Встреча Путина и Трампа начнется с беседы тет-а-тет (как только что уточнил Белый дом, в формате "три на три"; к Трампу присоединятся Рубио и Уиткофф), затем состоятся переговоры в составе делегаций и продолжатся за рабочим завтраком – мы следим за событиями саммита на Аляске.

Официально в США заявляют, что американский лидер"намерен использовать все возможные варианты, чтобы попытаться мирно завершить войну". Сам Трамп в интервью выразил уверенность, что Путин "заключит сделку", а после этого американец ожидает следующих переговоров, в том числе с участием Владимира Зеленского.

Позиция Украины и ЕС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с лидерами Европы, Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте, во время которой были согласованы общие позиции перед саммитом на Аляске.

По итогам этих переговоров Зеленский заявил, что о признании оккупированных Россией территорий речь не идет. Также президент Франции Эммануэль Макрон рассказал: президент США пообещал не обсуждать территориальные вопросы во время встречи с Путиным.

