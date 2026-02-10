"Каждый знает": Трамп потребовал от Канады компенсации за разрешение открыть новый мост в США

Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать открытие нового моста между США и Канадой, требуя от Оттавы компенсации. Он ссылается на якобы враждебные действия Канады и ее отношения с Китаем, а также настаивает на долевой собственности США в проекте.

Открытие моста Горди-Хоу, который соединит Детройт и Виндзор, сейчас под угрозой. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Международный мост Горди-Хоу, строительство которого началось в 2018 году, должен стать первым мостом с пешеходным и велосипедным движением между американским городом Детройт (штат Мичиган) и канадским Виндзором (Онтарио).

Проект финансируется канадской структурой, которая в течение следующих 36 лет отвечает за эксплуатацию и обслуживание моста.

Трамп заявил, что не допустит открытия моста, пока США не получат "полное возмещение" и надлежащее отношение от Канады.

"Я не позволю открыть этот мост, пока Соединенным Штатам полностью не возместят все, что мы им предоставили, и пока Канада не будет относиться к США с должной справедливостью и уважением", – написал Трамп.

Он добавил, что переговоры по проекту начнутся "немедленно", и подчеркнул, что США "должны владеть по крайней мере половиной этого актива".

В своей публикации Трамп также упомянул о решении Канады изъять американские спиртные напитки, в частности бурбон, из своих государственных магазинов, что стало ответом на его предыдущие угрозы сделать Канаду 51-м штатом США.

Обострение спора создает неопределенность относительно сроков открытия моста, которое планировалось провести в начале 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал приглашение на вступление в "Совет мира" для премьер-министра Канады Марка Карни. Причину своего решения он не объяснил.

