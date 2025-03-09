Каждая страна Nordic Baltic 8 представила план поддержки Украины: детали Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в заседании Nordic Baltic 8, где собрались руководители оборонных ведомств Норвегии, Исландии, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы. Каждая страна представила свой план дальнейшей поддержки Украины.

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Заседание проходило в Дании и еще раз подтвердило, что Украина не остается наедине в борьбе с врагом. Об этом Умеров сообщил в Facebook, подчеркнув, что нордические и балтийские страны остаются одними из самых преданных наших союзников. Они не только наращивают военную помощь, но и активно поддерживают развитие нашей оборонной промышленности.

По его словам, Швеция готовит новый крупный пакет военной помощи, включающий и усиление украинской противовоздушной обороны. Поставки вооружения должны пройти уже в этом году.

"Норвегия выделит 7.8 млрд евро в 2025 году – один из крупнейших бюджетов помощи Украине. Средства могут быть направлены на усиление возможностей на море и ПВО", – отметил Умеров.

Он добавил, что Норвегия продолжит обучение украинских военных в рамках "Нордично-Балтийской бригады" и инвестирует в украинский оборонно-промышленный комплекс.

В то же время Литва работает над укреплением ПВО Украины, инвестициями в ОПК и вкладами в "чешскую инициативу". Как отметил Умеров, артиллерийские снаряды остаются в приоритете.

Латвия будет заниматься оснащением подразделений Сил обороны Украины, будет поставлять снаряды и сотрудничать в сфере ОПК.

По словам министра, Исландия принимает участие в инвестициях в наш ОПК в рамках "датской модели" и помогает готовить "Нордично-Балтийскую бригаду".

Новые поставки снарядов готовят Финляндия, в том числе артиллерийские, и Эстония, которая также готова присоединиться к подготовке "Нордично-Балтийской бригады". При этом финны еще готовят новый пакет помощи.

"Дания рассматривает дополнительные инвестиции в украинский ОПК", – добавил Умеров, поблагодарив партнеров Украины за поддержку и решительность.

Ранее Умеров сообщил, что Нидерланды приняли решение выделить 700 миллионов евро на дроны для сил обороны Украины. Кроме того, страны обсуждают возможности усилить противовоздушную оборону Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит более 5 тысяч ракет для противовоздушной обороны от Великобритании. Финансирование обеспечивается через кредит, гарантированный государственным агентством UK Export Finance.

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