Канада выделила Украине 25,5 млн долларов: на что потратят деньги

Канада выделила Украине очередную финансовую помощь на сумму 25,5 миллиона долларов (более 35 миллионов канадских долларов). Средства потратят на бронированные машины Coyote и Bison, а также новое оборудование и боеприпасы от канадских компаний.

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Об этом на 28-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) и встречи министров обороны стран Североатлантического договора (НАТО) заявил министр обороны Канады Дэвид Дж. Макгинти, передает пресс-служба Минобороны Канады. Там подтвердили непоколебимую поддержку Украине в борьбе против агрессора.

На что потратится финансовая помощь

30 миллионов канадских долларов пойдут на бронированные машины Coyote и Bison, а также на новое оборудование и боеприпасы от канадских компаний. Эта сумма является дополнением к предыдущей поставке 64 бронированных машин Coyote, которые уже получила Украина в декабре 2024 года.

Дополнительно, 5 миллионов канадских долларов будет направлено на комплекты радиоэлектронной борьбы для противодействия помехам, которые также будет производить канадская оборонная промышленность.

В ведомстве отметили, что эта военная помощь финансируется из существующих средств, заложенных в бюджет на 2024 год для поддержки Стратегического партнерства между Канадой и Украиной в сфере безопасности.

Во время своего визита в Брюссель, министр Макгинти также проинформировал партнеров об усовершенствованной подготовке украинских пилотов, которая проводится в Канаде. В частности, страна возглавила элемент подготовки пилотов-истребителей (FLIT) Коалиции по вопросам возможностей ВВС (AFCC) UDCG. Эта инвестиция, которая составляет 389 миллионов долларов США в течение пяти лет, предусматривает обучение украинских пилотов на F-16, обеспечение критически важным оборудованием для аэродромов и другую поддержку украинских авиабаз и авиапарков.

"Как член-основатель НАТО, Канада считает, что Альянс является краеугольным камнем трансатлантической безопасности, и мы быстро движемся к ускорению наших оборонных расходов и увеличению наших взносов в НАТО. Во время встречи министров обороны стран НАТО Канада подтвердила непоколебимую поддержку Украины, поскольку ее граждане борются за свою свободу, и мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с союзниками для укрепления нашей коллективной безопасности", – говорится в сообщении канадского политика.

Напомним, по словам Бориса Писториуса, Германия профинансирует производство дальнобойного оружия в Украине. Министр обороны Германии отметил, что первые системы могут поступить украинским военным уже через несколько недель.

Нидерланды тоже анонсировали предоставление Украине военной помощи в сфере морской безопасности. Наше государство получит корабли, катера и морские беспилотники на общую сумму в 400 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам генерал-майора Кристиана Фройдинга, Европа способна поддерживать сопротивление Украины против России даже в случае прекращения военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Для этого нужна только политическая воля европейских стран. Военный подчеркнул, что развязанная Россией война касается не только Украины.

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