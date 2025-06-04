Корабли, катера, морские дроны: Нидерланды предоставят Украине пакет помощи на €400 млн

Нидерланды анонсировали предоставление Украине военной помощи в сфере морской безопасности. Наше государство получит корабли, катера и морские беспилотники, на общую сумму в 400 млн евро.

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Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс перед началом заседания "Рамштайна" в среду, 4 июня, в Брюсселе. По его словам, пакет включает более 100 судов широкого спектра назначения.

"На сегодняшнюю Контактную группу я объявляю о новом пакете поддержки в размере 400 миллионов в сфере морской безопасности. Он будет включать более 100 кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций. То есть, широкий спектр из более 100 судов", – сказал глава оборонного ведомства Нидерландов.

Кроме этого пакет помощи от Нидерландов включает более 50 морских беспилотников, также системы вооружения, датчики, запчасти, и обучение украинских специалистов.

Он отметил важность этого пакета, учитывая российские угрозы в Черном море.

"Это полный пакет для усиления морской безопасности Украины. Это очень важно, потому что мы видим, что российские угрозы как в Черном море, так и вокруг Херсона. Для Украины очень важно защитить себя от этого", – сказал Брекельманс.

Рубен Брекельманс добавил, что Нидерланды хотят поддержать Украину в вопросах свободы судоходства и сохранения торговых морских путей.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 мая Нидерланды официально отправили последнюю партию истребителей F-16, которые будут использоваться в нашем небе. Они вылетели с авиабазы Фолькель в Бельгию, где их будут готовить к доставке в Украину. Министр обороны Нидерландов отметил, что в мирное время обучение на этих истребителях длится годами, но украинские пилоты и техники смогли овладеть F-16 "в рекордные сроки".

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