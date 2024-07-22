Камала Гаррис может стать первой за 235 лет женщиной, которая возглавит США: интересные факты о президентах
В политическом ландшафте США назревает значительное событие – вице-президент Камала Гаррис объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента. Если она выиграет выборы, то станет первой женщиной, возглавившей Америку.
Эта новость побуждает вспомнить о прошлых президентах США. Интересные факты о них читайте в материале OBOZ.UA.
21 июля президент США Джо Байден объявил, что больше не будет участвовать в соревновании за пост главы государства. По его словам, он принял такое решение в интересах Америки и призвал поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис. В случае ее победы впервые за 235 лет США возглавит женщина.
Список всех президентов США
- Джордж Вашингтон (1789–1797);
- Джон Адамс (1797–1801);
- Томас Джефферсон (1801–1809);
- Джеймс Мэдисон (1809-1817);
- Джеймс Монро (1817–1825);
- Джон Квинси Адамс (1825-1829);
- Эндрю Джексон (1829–1837);
- Мартин Ван Бюрен (1837–1841);
- Уильям Генри Гаррисон (1841);
- Джон Тайлер (1841–1845);
- Джеймс Нокс Полк (1845–1849);
- Закари Тейлор (1849–1850);
- Миллард Филмор (1850-1853);
- Франклин Пирс (1853-1857);
- Джеймс Бьюкенен (1857–1861);
- Авраам Линкольн (1861–1865);
- Эндрю Джонсон (1865–1869);
- Улисс Грант (1869-1877);
- Резерфорд Хейз (1877–1881);
- Джеймс Гарфилд (1881);
- Честер Алан Артур (1881–1885);
- Гровер Кливленд (1885–1889);
- Бенджамин Гаррисон (1889-1893);
- Гровер Кливленд (1893–1897);
- Уильям Мак-Кинли (1897-1901);
- Теодор Рузвельт (1901–1909);
- Уильям Говард Тафт (1909-1913);
- Томас Вудро Вильсон (1913–1921);
- Уоррен Гардинг (1921-1923);
- Калвин Кулидж (1923–1929);
- Герберт Кларк Гувер (1929–1933);
- Франклин Делано Рузвельт (1933–1945);
- Гарри Трумэн (1945-1953);
- Дуайт Эйзенхауэр (1953–1961);
- Джон Фиджеральд Кеннеди (1961–1963);
- Линдон Джонсон (1963–1969);
- Ричард Никсон (1969–1974);
- Джеральд Форд (1974–1977);
- Джимми Картер (1977–1981);
- Рональд Рейган (1981–1989);
- Джордж Герберт Уокер Буш (1989-1993);
- Билл Клинтон (1993-2001);
- Джордж Уокер Буш (2001-2009);
- Барак Обама (2009–2017);
- Дональд Трамп (2017–2021);
- Джо Байден (2021–2024).
Интересные факты о президентах США
- Джордж Вашингтон – первый президент США. Он отказался от третьего срока, установив традицию двух терминов для президентов. Также он единственный, кто был избран единогласно.
- Во Франклин Рузвельт ни один президент не выдвигал свою кандидатуру больше, чем на два срока. Он был избран 4 раза подряд, а после его смерти запрет баллотироваться более двух раз был закреплен конституционно.
- Самое короткое время на посту президента провел Уильям Генри Гаррисон (32 дня), а самое длинное – Франклин Рузвельт (почти 13 лет).
- Если ни один кандидат не набирает абсолютное большинство голосов, то президента избирает Палата представителей. В истории США был только один случай – в 1824 году.
- Президент Мартин ван Бюрен был единственным президентом, для которого английский язык не был родным.
- Единственным темнокожим президентом был Барак Обама.
- Дональд Трамп стал первым в истории президентом, который до избрания на этот пост не занимал ни одного политического или военного поста.
- Старшим президентом на момент избрания является Джо Байден, вступивший в должность в возрасте 78 лет. Самым молодым президентом был Теодор Рузвельт, занявший пост в возрасте 42 года и 10 месяцев.
- За всю историю США четыре президента умерли не своей смертью, а были убиты: Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли и Джон Кеннеди.
- Последняя смерть президента США произошла 30 ноября 2018 года. Тогда в возрасте 94 лет скончался Джордж Герберт Уокер Буш.
Президентские династии в США
Адамсы
Джон Адамс был 2 президентом США, а его сын, Джон Куинси Адамс, стал 6 президентом.
Гаррисоны
Уильям Генри Гаррисон – 9 президент и родной дедушка Бенджамина Гаррисона – 23 президента США.
Рузвельты
Теодор Рузвельт был 26 президентом США и родным дядей супруги Франклина Делано Рузвельта 32 президента.
Буши
Джордж Буш был 41 президентом, а его сын, Джордж Буш-младший, стал 43-м президентом. Кроме того, Франклин Пирс-Буш – 14 президент США является их дальним родственником.
Тейлоры-Дэвисы
Закари Тейлор – 12-й президент США был тестем Джефферсона Дэвиса – 1 президента Конфедеративных Штатов Америки.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что Камала Гаррис заявила, что будет баллотироваться в президенты США.
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