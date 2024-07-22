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Камала Гаррис может стать первой за 235 лет женщиной, которая возглавит США: интересные факты о президентах

Анна Онищенко
Новости. Мир
3 минуты
1,4 т.
Камала Гаррис может стать первой за 235 лет женщиной, которая возглавит США: интересные факты о президентах

В политическом ландшафте США назревает значительное событие – вице-президент Камала Гаррис объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента. Если она выиграет выборы, то станет первой женщиной, возглавившей Америку.

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Эта новость побуждает вспомнить о прошлых президентах США. Интересные факты о них читайте в материале OBOZ.UA.

21 июля президент США Джо Байден объявил, что больше не будет участвовать в соревновании за пост главы государства. По его словам, он принял такое решение в интересах Америки и призвал поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис. В случае ее победы впервые за 235 лет США возглавит женщина.

Список всех президентов США

  1. Джордж Вашингтон (1789–1797);
  2. Джон Адамс (1797–1801);
  3. Томас Джефферсон (1801–1809);
  4. Джеймс Мэдисон (1809-1817);
  5. Джеймс Монро (1817–1825);
  6. Джон Квинси Адамс (1825-1829);
  7. Эндрю Джексон (1829–1837);
  8. Мартин Ван Бюрен (1837–1841);
  9. Уильям Генри Гаррисон (1841);
  10. Джон Тайлер (1841–1845);
  11. Джеймс Нокс Полк (1845–1849);
  12. Закари Тейлор (1849–1850);
  13. Миллард Филмор (1850-1853);
  14. Франклин Пирс (1853-1857);
  15. Джеймс Бьюкенен (1857–1861);
  16. Авраам Линкольн (1861–1865);
  17. Эндрю Джонсон (1865–1869);
  18. Улисс Грант (1869-1877);
  19. Резерфорд Хейз (1877–1881);
  20. Джеймс Гарфилд (1881);
  21. Честер Алан Артур (1881–1885);
  22. Гровер Кливленд (1885–1889);
  23. Бенджамин Гаррисон (1889-1893);
  24. Гровер Кливленд (1893–1897);
  25. Уильям Мак-Кинли (1897-1901);
  26. Теодор Рузвельт (1901–1909);
  27. Уильям Говард Тафт (1909-1913);
  28. Томас Вудро Вильсон (1913–1921);
  29. Уоррен Гардинг (1921-1923);
  30. Калвин Кулидж (1923–1929);
  31. Герберт Кларк Гувер (1929–1933);
  32. Франклин Делано Рузвельт (1933–1945);
  33. Гарри Трумэн (1945-1953);
  34. Дуайт Эйзенхауэр (1953–1961);
  35. Джон Фиджеральд Кеннеди (1961–1963);
  36. Линдон Джонсон (1963–1969);
  37. Ричард Никсон (1969–1974);
  38. Джеральд Форд (1974–1977);
  39. Джимми Картер (1977–1981);
  40. Рональд Рейган (1981–1989);
  41. Джордж Герберт Уокер Буш (1989-1993);
  42. Билл Клинтон (1993-2001);
  43. Джордж Уокер Буш (2001-2009);
  44. Барак Обама (2009–2017);
  45. Дональд Трамп (2017–2021);
  46. Джо Байден (2021–2024).
Камала Гаррис может стать первой за 235 лет женщиной, которая возглавит США: интересные факты о президентах

Интересные факты о президентах США

  • Джордж Вашингтон – первый президент США. Он отказался от третьего срока, установив традицию двух терминов для президентов. Также он единственный, кто был избран единогласно.
  • Во Франклин Рузвельт ни один президент не выдвигал свою кандидатуру больше, чем на два срока. Он был избран 4 раза подряд, а после его смерти запрет баллотироваться более двух раз был закреплен конституционно.
  • Самое короткое время на посту президента провел Уильям Генри Гаррисон (32 дня), а самое длинное – Франклин Рузвельт (почти 13 лет).
  • Если ни один кандидат не набирает абсолютное большинство голосов, то президента избирает Палата представителей. В истории США был только один случай – в 1824 году.
  • Президент Мартин ван Бюрен был единственным президентом, для которого английский язык не был родным.
  • Единственным темнокожим президентом был Барак Обама.
  • Дональд Трамп стал первым в истории президентом, который до избрания на этот пост не занимал ни одного политического или военного поста.
  • Старшим президентом на момент избрания является Джо Байден, вступивший в должность в возрасте 78 лет. Самым молодым президентом был Теодор Рузвельт, занявший пост в возрасте 42 года и 10 месяцев.
  • За всю историю США четыре президента умерли не своей смертью, а были убиты: Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли и Джон Кеннеди.
  • Последняя смерть президента США произошла 30 ноября 2018 года. Тогда в возрасте 94 лет скончался Джордж Герберт Уокер Буш.

Президентские династии в США

Адамсы

Джон Адамс был 2 президентом США, а его сын, Джон Куинси Адамс, стал 6 президентом.

Гаррисоны

Уильям Генри Гаррисон – 9 президент и родной дедушка Бенджамина Гаррисона – 23 президента США.

Рузвельты

Теодор Рузвельт был 26 президентом США и родным дядей супруги Франклина Делано Рузвельта 32 президента.

Буши

Джордж Буш был 41 президентом, а его сын, Джордж Буш-младший, стал 43-м президентом. Кроме того, Франклин Пирс-Буш – 14 президент США является их дальним родственником.

Тейлоры-Дэвисы

Закари Тейлор – 12-й президент США был тестем Джефферсона Дэвиса – 1 президента Конфедеративных Штатов Америки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что Камала Гаррис заявила, что будет баллотироваться в президенты США.

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