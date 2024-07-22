Камала Гаррис может стать первой за 235 лет женщиной, которая возглавит США: интересные факты о президентах

В политическом ландшафте США назревает значительное событие – вице-президент Камала Гаррис объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента. Если она выиграет выборы, то станет первой женщиной, возглавившей Америку.

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Эта новость побуждает вспомнить о прошлых президентах США. Интересные факты о них читайте в материале OBOZ.UA.

21 июля президент США Джо Байден объявил, что больше не будет участвовать в соревновании за пост главы государства. По его словам, он принял такое решение в интересах Америки и призвал поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис. В случае ее победы впервые за 235 лет США возглавит женщина.

Список всех президентов США

Джордж Вашингтон (1789–1797); Джон Адамс (1797–1801); Томас Джефферсон (1801–1809); Джеймс Мэдисон (1809-1817); Джеймс Монро (1817–1825); Джон Квинси Адамс (1825-1829); Эндрю Джексон (1829–1837); Мартин Ван Бюрен (1837–1841); Уильям Генри Гаррисон (1841); Джон Тайлер (1841–1845); Джеймс Нокс Полк (1845–1849); Закари Тейлор (1849–1850); Миллард Филмор (1850-1853); Франклин Пирс (1853-1857); Джеймс Бьюкенен (1857–1861); Авраам Линкольн (1861–1865); Эндрю Джонсон (1865–1869); Улисс Грант (1869-1877); Резерфорд Хейз (1877–1881); Джеймс Гарфилд (1881); Честер Алан Артур (1881–1885); Гровер Кливленд (1885–1889); Бенджамин Гаррисон (1889-1893); Гровер Кливленд (1893–1897); Уильям Мак-Кинли (1897-1901); Теодор Рузвельт (1901–1909); Уильям Говард Тафт (1909-1913); Томас Вудро Вильсон (1913–1921); Уоррен Гардинг (1921-1923); Калвин Кулидж (1923–1929); Герберт Кларк Гувер (1929–1933); Франклин Делано Рузвельт (1933–1945); Гарри Трумэн (1945-1953); Дуайт Эйзенхауэр (1953–1961); Джон Фиджеральд Кеннеди (1961–1963); Линдон Джонсон (1963–1969); Ричард Никсон (1969–1974); Джеральд Форд (1974–1977); Джимми Картер (1977–1981); Рональд Рейган (1981–1989); Джордж Герберт Уокер Буш (1989-1993); Билл Клинтон (1993-2001); Джордж Уокер Буш (2001-2009); Барак Обама (2009–2017); Дональд Трамп (2017–2021); Джо Байден (2021–2024).

Интересные факты о президентах США

Джордж Вашингтон – первый президент США. Он отказался от третьего срока, установив традицию двух терминов для президентов. Также он единственный, кто был избран единогласно.

Во Франклин Рузвельт ни один президент не выдвигал свою кандидатуру больше, чем на два срока. Он был избран 4 раза подряд, а после его смерти запрет баллотироваться более двух раз был закреплен конституционно.

Самое короткое время на посту президента провел Уильям Генри Гаррисон (32 дня), а самое длинное – Франклин Рузвельт (почти 13 лет).

Если ни один кандидат не набирает абсолютное большинство голосов, то президента избирает Палата представителей. В истории США был только один случай – в 1824 году.

Президент Мартин ван Бюрен был единственным президентом, для которого английский язык не был родным.

Единственным темнокожим президентом был Барак Обама.

Дональд Трамп стал первым в истории президентом, который до избрания на этот пост не занимал ни одного политического или военного поста.

Старшим президентом на момент избрания является Джо Байден, вступивший в должность в возрасте 78 лет. Самым молодым президентом был Теодор Рузвельт, занявший пост в возрасте 42 года и 10 месяцев.

За всю историю США четыре президента умерли не своей смертью, а были убиты: Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли и Джон Кеннеди.

Последняя смерть президента США произошла 30 ноября 2018 года. Тогда в возрасте 94 лет скончался Джордж Герберт Уокер Буш.

Президентские династии в США

Адамсы

Джон Адамс был 2 президентом США, а его сын, Джон Куинси Адамс, стал 6 президентом.

Гаррисоны

Уильям Генри Гаррисон – 9 президент и родной дедушка Бенджамина Гаррисона – 23 президента США.

Рузвельты

Теодор Рузвельт был 26 президентом США и родным дядей супруги Франклина Делано Рузвельта 32 президента.

Буши

Джордж Буш был 41 президентом, а его сын, Джордж Буш-младший, стал 43-м президентом. Кроме того, Франклин Пирс-Буш – 14 президент США является их дальним родственником.

Тейлоры-Дэвисы

Закари Тейлор – 12-й президент США был тестем Джефферсона Дэвиса – 1 президента Конфедеративных Штатов Америки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что Камала Гаррис заявила, что будет баллотироваться в президенты США.

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