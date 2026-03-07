Как война на Ближнем Востоке повлияет на поставки оружия Украине: госпожа посол при НАТО дала ответ

Длительная война на Ближнем Востоке может повлиять на темпы поставок вооружения Украине, однако пока задержек нет. Речь идет в частности о поставках в рамках механизма PURL.

Об этом в комментарии медиа заявила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук. По словам дипломата, пока не наблюдается никаких изменений или задержек в поставках вооружения в рамках программы PURL.

"Пока не фиксируем изменений или задержек в поставках по программе PURL в связи с событиями на Ближнем Востоке. Так же не видим влияния на решения, принятые на встрече в формате "Рамштайн" относительно дополнительных средств ПВО, предоставленных со складов партнеров. Все в работе", – отметила Гетьманчук.

Дипломат отметила, что важную роль в этом процессе играют своевременные взносы европейских государств. Благодаря этому Украина имеет возможность вовремя оплачивать оружие со складов США, а американцы оперативно обрабатывают запросы и осуществляют поставки.

Напомним, Европейские союзники продолжают поддерживать США и Израиль в их операциях на Ближнем Востоке, не принимая непосредственного участия в боевых действиях. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что помощь Украине в ее оборонительной войне с Россией должна оставаться приоритетом.

Также OBOZ.UA сообщал, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова делиться опытом борьбы с ударными дронами и обмениваться технологиями с партнерами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Партнеры заинтересованы в украинской экспертизе по противодействию беспилотникам и обращаются за консультациями и обменом знаниями.

