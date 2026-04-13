'Как в старые коммунистические времена': Мадьяр заявил, что Сийярто 'нашелся' в МИД, где уничтожает документы по России. Фото

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который исчез из публичного пространства после парламентских выборов в стране, "нашелся" в своем ведомстве. Он в это время активно уничтожает на шредерах документы, связанные с санкциями против РФ.

Видео дня

Об этом сообщил лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр во время пресс-конференции в понедельник, 16 апреля. По его словам, сейчас Сийярто находится в министерстве иностранных дел.

Мадьяр рассказал, что венгерский министр прибыл в МИД в 10 часов вместе со своей коллегой Эстер Дярмати и с тех пор "уничтожает документы, связанные с санкциями" против России.

"Я получил информацию, что многие считали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто исчез, поскольку его не было видно во время выступления Виктора Орбана. Успокаиваю всех – Петер Сийярто жив-здоров: сегодня в 10 часов он появился в Министерстве иностранных дел, где в течение многих лет находились российские хакеры, в сопровождении Эстер Дьярмати. Сейчас они уничтожают документы, связанные с санкциями", – сказал Мадьяр.

Издание HVG опубликовало первое фото Петера Сийярто после поражения Орбана на выборах. Его "поймали" на камеру возле здания Министерства иностранных дел и торговли Венгрии, когда тот шел к своему микроавтобусу.

Документы уничтожают во всех институтах Венгрии

По словам Петера Мадьяра, сейчас документы уничтожаются не только в министерствах, но и в других институтах Венгрии.

"Мы знаем, что его люди уничтожают документы так же как в старые коммунистические времена. Шредеры работают на полную не только в министерствах, но и в других институтах. Но это им не поможет", – заверил Мадьяр.

Лидер "Тисы" отметил, что есть много важных и секретных документов правительства Орбана, о которых ничего неизвестно.

"Мы не знаем многого. Есть много международных договоров и тайных правительственных решений, о которых мы ничего не знаем", – сказал он.

Он также добавил, что при нормальной передаче власти руководство, уходящее в отставку, делится важной информацией относительно национальной безопасности, однако сейчас, по его словам, остаются неизвестными отдельные контракты, обязательства и кредиты.

По словам Мадяра, Виктор Орбан взял кредиты на неизвестных условиях, о которых партия "Тиса" также ничего не знает.

Поэтому важнейшей задачей для его команды будет получить все эти документы.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто исчез из публичного пространства после поражения Виктора Орбана на выборах, которое произошло на фоне громкого скандала. Журналисты обнародовали записи его разговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые указывают на готовность передавать информацию, связанную с евроинтеграцией Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!