Через специфіку своєї роботи відстежував реакцію консервативних американських медіа на удари України по російських аеродромах. Для вашого розуміння дискурсу на майданчиках, які слухають і дивляться в колі Трампа. І чи помітили там козирі в руках України.

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"Ця операція за день до мирних переговорів підриває план Трампа закінчити все мирним шляхом", – коментує на телеканалі Newsmax відставний бригадний генерал США Блейн Гольт. "Президент Трамп не схвалив би такого удару напередодні переговорів. І якщо підготовка операції тривала 18 місяців – то це не те, що можна повторювати щодня. Чого українці хотіли досягти? Вони не можуть перемогти Росію військовим шляхом … Просто зараз Путін під великим тиском від своїх людей – вони всі говорять йому діяти по-масштабному. Майте на увазі, Україна відчує ще важчу відповідь. Гадаю, президент Зеленський ухвалив неправильне рішення".

"Єдиний спосіб досягти миру – це надалі переносити війну на територію Росії", – каже в ефірі FOX News колишній прес-секретар Білого Дому Арі Флейшер. "Удар по 40 російських бомбардувальниках відіграв ключову роль у тому, щоб сказати російському народу та російському уряду: продовження ваших атак в Україні має свою ціну. … Але я не знаю, чи зможуть українці втримати це на такому рівні. І Росія, ймовірно, захоче продовжувати свої атаки, бо думає, що може перемогти. Тому я думаю, що для президента Трампа дуже ризиковано вважати, що він може бути миротворцем. Америка сильна. Президент Трамп сильний. Але ми не можемо займатись усім в цілому світі. Тож якщо Росія та Україна не укладуть мир, ми не зможемо зробити це за них".

Ну і, власне, реакція кількох людей з кола Трампа.

"Коли ви атакуєте частину національної системи виживання опонента, – в цьому випадку його ядерну тріаду – це означає, що рівень ризику зростає, бо ви не знаєте, що робитиме інша сторона", – спецпосланець Трампа Кіт Келлог в ефірі FOX News. "Що мене справді занепокоїло – це повідомлення про напад на базу Північного флоту РФ в Сєвєроморську. Якщо це правда, і ви атакуєте дві частини тріади – це дуже смілива атака, і цілком очевидно, що рівень ризику зросте. Я думаю, що саме цього ми намагаємося уникнути. ... Вони можуть підвищити ризик до рівнів, які для мене є неприйнятними".

"Україна бореться не лише за власне виживання, а й за захист свободи та демократії в усьому світі, – пише один з духовних наставників Трампа пастор Марк Бернс. "Атаки на російські бомбардувальники та попередження від лідерів НАТО демонструють, що ця війна посилюється. Загроза ширшого глобального конфлікту є реальною, і ми не можемо ігнорувати амбіції тих, хто прагне воскресити тінь СРСР. Йдеться не лише про територію. Йдеться про ідеологію зла. Америка повинна продовжувати протистояти цьому злу. Водночас ми молимося про те, щоб ця війна швидко закінчилася. Підтримуйте свободу. Будьте з Україною. І понад усе, ніколи не припиняйте прагнути миру".

Безумовно, в США було повно інших реакцій та захоплення майстерністю СБУ – як від республіканців, так і від демократів. Багато від колишніх посадовців, дипломатів і військових у відставці. Але, як правило, не від тих людей, які зараз мають прямий доступ до Овального кабінету.