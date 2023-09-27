В конце нулевых-начале десятых вконец обанкротившийся белорусский лидер, предварительно изрядно попотрошив российский бюджет идеей “союзного государства", начал метаться в поисках нового кредитора для своей хоть и поддавшейся апгрейду, но все же постсоветской модели экономики. Поиски завели усатого диктатора к своему южноамериканскому коллеге – Уго Чавесу, который передаст затем эстафету Коле Мадуро. Последний взошел на олимп на лозунгах популизма, марксистского равенства и братства.

Левые идеи смогли загнать некогда цветущую экономику нефтеносной, с огромными запасами черного золота, страны до состояния банановой республики. Уже в скором времени народ, доселе имевший шикарный уровень достатка, бился за воду и туалетную бумагу, а национальная валюта боливар вошла в настолько крутое пике, что со временем пришлось убирать аж целых шесть нулей. Теперь, правда, смело можно и седьмой…

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Впрочем, вопрос не в цветущей во всех отношениях тропической стране Венесуэле, а в лидере самой центральной из всех центров страны в Европе. Как обычно, наобещав брату Уго газифицировать города и поселки Венесуэлы, а также построить для нужд венесуэльцев заводы по производству грузовых автомобилей и тракторов, усатый бацька всея Беларуси, рассчитывал на то, что он умеет лучше всего – мелко барыжить. А именно, официально подписать соглашение на поставку Венесуэлой Минску 80 тыс. баррелей нефти в день, которую после переработки планировалось продавать Европе.

Такой вот интеграционно-союзный развод на доверии. Но был в этом празднике уже подсчитанных барышей минус. И он географический. Нефть из далекой красивой латиноамериканской страны придется качать через Украину, а она не всегда бывает “дружественной". В данном случае дружба означает “бросить все, остановить свои транспортные потоки, и заняться исключительно помощью соседке".

Да и с реализацией не все так хорошо, ибо на последнего диктатора Европы (а ведь западный мир путина в упор не замечал именно в этом качестве) и, к сожалению, на возглавляемую им нацию было наложено просто секторальное системное эмбарго.

Зато сколько пламенных речей было сказано! Как писуны, журнашлюхи и пропагандоны мозаичного шизофреника с пеной у рта рассказывали о прорыве, о новой глобально нефтеперерабатывающей стране, которая сможет залить продуктами переработки этого углеводородного сырья всех соседей!

Но, как обычно, что-то пошло не так, ибо кто-то когда-то просто свернул не туда. Теперь же выехать обратно на дорогу мешают автозаки, дубинки и сломанные в пыточных хребты сограждан. Сегодня уже целому народу привили животный страх попасть под истязания до смерти в какой-то из белорусских чащоб эскадроном “правоохранителей" или пропасть навсегда в “газоносных" болотах белорусского Полесья.

Но это уже совсем другая, и очень печальная, история целого поколения некогда гордой нации литвинов, снивелированной своим же руководителем. Это история полумертвого языка, ранее занимавшего достойное место в большой славянской семье, история тотального равнодушия экс-советских пожилых людей к своей земле, история непонимания жизни вне искусственной системы “ценностей" почившего совка. А, кроме того – печальная история последующей оккупации и аквизиции страны на глазах у всего мира, который, к сожалению, так до конца не смог понять и осознать трагедию.

Но, вернемся, как говорят в украинской Пальмире, к цимесу метаний товарища лукашенки. А цимес у него всегда один – гешефт и деньги. Отовсюду. Без разбора и моральных ограничителей. И тут они на поверку не особо и сложились.