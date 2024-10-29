Более 200 000 платных подписчиков из 2,5 млн. уже отменили подписку на The Washington Post, сообщает NPR.

Видео дня

Количество подписчиков продолжает быстро сокращаться.

Далее текст на языке оригинала

За тиждень до виборів мільярдер заборонив журналістам опублікувати редакційну колонку на підтримку Харріс.

Експерти кажуть: якщо б Безос заборонив займати сторону (видання робить це останні 36 років) рік чи два тому - це можна було б розцінювати як зміну бізнес-стратегії.

Проте він зробив це за тиждень до виборів, хвилюючись за вплив на свій бізнес.

Після цього ряд журналістів та колумністів пішли з видання, натякаючи на цензуру в медіа, хоча "Трамп ще навіть не став диктатором".

Першим пішов головред відділу думок WP Роберт Каган, автор книги "Повстання: як антилібералізм знову розриває Америку на частини".

У 2023 році він написав колонку "Диктатура Трампа: як її зупинити". Він також звинуватив Трампа в "антиукраїнських настроях" і припустив, що колишній президент може знищити демократію в разі переобрання.

Покинув редколегію видання (але поки не звільнився) і Девід Хоффман. Журналіст отримав Пулітцерівську премію за день до рішення Безоса.

Хоффмана нагородили за матеріали про нові технології та тактику, яку авторитарні режими використовують для придушення інакомислення.

"Протягом десятиліть редакційні статті Washington Post були маяком світла, сигналізуючи про надію дисидентам, політичним в’язням і безголосим", - написав Хоффман у листі в понеділок.

"Коли жертви репресій переслідували, засилали, ув’язнювали та вбивали, ми дбали про те, щоб увесь світ дізнався правду… Я вважаю, що ми зіткнулися з дуже реальною загрозою автократії у кандидатурі Дональда Трампа", - додав Хоффман у своєму листі до керівника редколегії Девіда Шиплі.

"Я вважаю неприйнятним і недобросовісним, що ми втратили свій голос", - зазначив журналіст.

У понеділок Шиплі провів суперечливу зустріч із десятками співробітників відділу громадської думки, які поставили йому "важкі запитання".

Шиплі сказав, що намагався відмовити Безоса, але йому це "не вдалося".

На цьому фоні 21 колумніст WP написали спільну колонку, в якій розкритикували рішення Безоса.

Каган: "Ми фактично схиляємо коліна перед Дональдом Трампом, тому що боїмося того, що він зробить".

Він також повідомив, що представники аерокосмічної компанії Безоса Blue Origin зустрілися з Трампом через кілька годин після того, як рішення стало публічним.

***

Так ми все одно дізнались, що журналісти на боці Харріс. А Безос - на боці грошей і своїх страхів. Багато журналістів WP почали писати, що через це рішення не можна карати все медіа. Але я так не вважаю. Якщо в тебе немає принципів і яєць - на підтримку ти не заслуговуєш.