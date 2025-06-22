Израильские военные обнаружили останки еще трех заложников в секторе Газа: что о них известно

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о возвращении тел трех израильских заложников, которых убили боевики ХАМАС и вывезли в сектор Газа во время нападения 7 октября 2023 года. Речь идет о Йонатане Самрано, Офре Кедар и штаб-сержанте Шае Левинсоне.

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Тела были изъяты в рамках совместной операции военных ЦАХАЛ и Шин Бет в секторе Газа. Об этом сообщает BBC и The Times of Israel.

"Я благодарю наших командиров и бойцов за успешную операцию, за их решительность и мужество", – отметил Нетаньяху в своем заявлении.

Армия обороны Израиля подтвердила, что тела были найдены в субботу, однако не уточнила точное место обнаружения в Газе. Это уже восемь заложников, чьи останки были возвращены израильскими силами в течение июня.

Что известно о трех израильских заложниках, тела которых вернули

Офра Кедар – 71-летняя женщина, которую убили во время утренней прогулки возле своего дома в кибуце Беэри во время нападения 7 октября 2023 года, после чего ее тело похитили и переправили в Газу.

Друзья, родственники и коллеги вспоминали убитую женщину как любительницу физических упражнений, которая всегда отправлялась на ежедневную утреннюю прогулку, любила садоводство, плавание и животных, а также десятилетиями работала на молочной ферме, доя коров. Хотя женщина была на пенсии, но никогда не пропускала ни одного рабочего дня.

По словам родственников, мужа Офры – Сами Кейдара – убили террористы ХАМАС на диване в собственном доме. Страдая от болезни Паркинсона, он не смог вовремя добраться до безопасной комнаты. Его сиделка также была ранена в результате обстрела ХАМАС.

У Офры и Сами Кейдара остались Яэль и сыновья Элад и Орен, а также семеро внуков и несколько братьев и сестер.

Штаб-сержант Шай Левинсон – 19-летний военный и командир танка, размещенного на границе Газы, который погиб в бою с террористами 7 октября вблизи рейва Nova. Он вступил в схватку сразу после начала атаки, его тело затем похитили.

Левинсон был родом из Гиват-Авни, небольшой северной общины вблизи Тверии. Он играл в волейбол в высшей лиге Израиля за соседний город Эйлабун.

22-летний Йонатан Самерано, который жил в Тель-Авиве, в момент нападения ХАМАС посещал музыкальный фестиваль Nova. В то утро он сбежал с рейва в Беэри с двумя друзьями, где их убили, а его тело похитили. На рейве погибло более 360 человек.

Записи с камер наблюдения зафиксировали, как террористы ХАМАС загружают его в джип и едут в направлении Газы. Его смерть была подтверждена в декабре 2023 года. У Самерано остались родители и брат Яир.

Отец убитого заложника, Коби Самерано, сказал, что тело его сына было найдено именно в день его 23-летия.

"Вчера был день рождения Йонати. В его 23-й день рождения, именно в день его рождения, нашего Йонати спасли в героической операции храбрые солдаты Армии обороны Израиля и Шин Бет", – написал Коби Самерано в Instagram.

Форум заложников и пропавших без вести семей Израиля выразил поддержку семьям погибших.

"Сегодня наши сердца с семьями Кейдар, Самерано и Левинсон. Наряду с горем и болью, их возвращение приносит определенное утешение семьям, которые ждали в муках, неопределенности и сомнениях в течение 625 дней. Особенно на фоне текущих военных событий и значительных достижений в Иране мы хотим подчеркнуть, что возвращение остальных 50 заложников является ключом к достижению полной победы Израиля. Победы не будет, пока не вернется последний заложник", – говорится в заявлении организации.

Напомним, что Израиль начал военную операцию в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибло около 1200 человек, а еще 251 был похищен. По данным министерства здравоохранения Газы, количество погибших с их стороны превысило 54 тысячи.

Премьер Нетаньяху подчеркнул, что кампания по возвращению заложников продолжается параллельно с другими военными действиями, в частности против Ирана.

"Кампания по возвращению похищенных продолжается непрерывно и происходит параллельно с кампанией против Ирана. Мы не успокоимся, пока не вернем всех наших похищенных домой – как живых, так и мертвых", – заявил израильский чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЦАХАЛ заявили, что в результате совместной операции с ШАБАК в центральной части Газы ликвидировали высокопоставленного члена группировки ХАМАС Ибрагима Абу-Шамалу. Он занимал должность финансового директора военного крыла ХАМАС и помощника заместителя командующего военного крыла группировки.

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