ЦАХАЛ объявил о ликвидации финансового руководителя ХАМАС: что известно

В ЦАХАЛ заявили, что в результате совместной операции с ШАБАК в центральной части Газы ликвидировали члена группировки ХАМАС Ибрагима Абу-Шамалу. Он занимал должность финансового директора военного крыла ХАМАС и помощника заместителя командующего военным крылом группировки.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале ЦАХАЛ. Абу-Шамала, как отмечается, был ликвидирован 17 июня 2025 года.

"Абу-Шумала отвечал за все финансы военного крыла ХАМАС в секторе Газа. В своей роли он планировал и контролировал бюджет военного крыла во время войны и реализовывал его, контрабандой провозя в сектор Газа финансирование на сумму в миллионы долларов", – заявили израильские военные.

С помощью этих средств, утверждают в Армии обороны Израиля, террорист способствовал перевооружению ХАМАС и обеспечил распределение зарплат террористам, оказав существенную поддержку продолжающейся террористической деятельности группировки на протяжении всей войны.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать против всех террористических организаций в секторе Газа", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации около 20 высокопоставленных иранских военных в ходе масштабной операции. Среди них – руководители разведки, ракетных сил и командиры, которые планировали атаки на Израиль.

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