Израиль заявил о возобновлении перемирия в Газе после серии авиаударов: что известно

Израильские военные сообщили, что перемирие в секторе Газа возобновилось после последних столкновений, во время которых погибли двое израильских солдат. В ответ на атаку Израиль нанес серию авиаударов по объектам ХАМАС, в результате которых, по данным палестинских источников, погибли по меньшей мере 26 человек, включая женщин и детей.

Об этом сообщает Reuters. Эти события стали серьезным испытанием для перемирия, заключенного 10 октября после двух лет конфликта.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое при его посредничестве, все еще действует, и отметил, что руководство ХАМАС, возможно, не причастно к последним нарушениям. Он также добавил, что США будут "жестко, но правильно" реагировать на нарушения перемирия. Возобновление помощи в сектор Газа ожидается уже в понедельник под давлением США, после того как Израиль временно прекратил поставки из-за нарушения соглашения.

Израильские военные нанесли удары по полевым командирам, боевикам, туннелям и складам оружия ХАМАС после того, как боевики запустили противотанковую ракету и открыли огонь по израильским солдатам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что приказал военным решительно реагировать на нарушения режима прекращения огня, а министр обороны Исраэль Кац заявил, что "желтая линия", к которой израильские силы отошли по соглашению, будет четко обозначена, и любые попытки ее нарушить будут встречены огнем.

В то же время ХАМАС заявил, что остается приверженным соглашению о прекращении огня и не контролирует некоторые столкновения в Рафахе. По их данным, израильские удары привели к гибели по меньшей мере 46 человек и прервали поставки предметов первой необходимости в анклав.

Кроме того, ХАМАС отмечает, что для извлечения тел погибших заложников требуется специальное оборудование, и пока Израиль получил лишь часть тел.

Из-за опасений срыва перемирия некоторые палестинцы покинули свои дома и поспешили закупить продукты на рынке в Нусейрате, а КПП Рафах оставался закрытым, что затрудняет доставку гуманитарной помощи. Несмотря на частичное восстановление поставок через другие пункты, Организация Объединенных Наций призывает увеличить объемы помощи, ведь сотни тысяч людей в секторе Газа продолжают страдать от недостатка продуктов.

Ключевые вопросы – разоружения ХАМАС, управления Газой, состав международных "стабилизационных сил" и шаги к созданию палестинского государства – остаются нерешенными.

