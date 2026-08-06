Израиль возобновил удары по югу Ливана: переговоры о прекращении огня досрочно завершены

Армия обороны Израиля возобновила нанесение точечных ударов по южной части Ливана. Перед этим ЦАХАЛ обвинил террористическую группировку "Хезболла" в вопиющем нарушении режима прекращения огня.

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Перед началом атаки израильские военные впервые за несколько недель выпустили официальное предупреждение с призывом к эвакуации жителей ливанского города Мансури. Об этом сообщает CBS News.

Срыв дипломатической встречи

По данным ливанских государственных медиа, в результате одного из ударов погиб один человек, еще 11 получили ранения. Новая эскалация произошла непосредственно во время дипломатических переговоров между Израилем и Ливаном, проходивших в Риме при посредничестве США.

Главной целью встречи было окончательное прекращение боевых действий, а ключевым требованием Бейрута – поэтапный вывод израильских войск с юга Ливана.

Однако встреча завершилась преждевременно. Как сообщил источник, участвующий в дипломатическом процессе, израильская сторона потребовала сворачивания переговоров на три часа раньше запланированного времени.

Обвинения в утечках и перспективы диалога

Глава израильской делегации Йехиэль Лейтер, объяснил решение досрочно прервать сессию якобы имевшими место "вводящими в заблуждение утечками информации" со стороны ливанских представителей.

Несмотря на возникший кризис и возобновление обстрелов, дипломатические контакты не прекращены окончательно. Ожидается, что стороны вернутся к диалогу, чтобы провести третий, заключительный день переговоров.

Напомним, Соединенные Штаты и Иран после очередной серии взаимных ударов начали новый раунд переговоров и якобы "демонстрируют быстрый прогресс". Ключевым вопросом дипломатии остается возобновление безопасного и нормального судоходства в Ормузском проливе.

Как писал OBOZ.UA, в Иране обратились к США с новыми угрозами. В случае продолжения американских ударов там пообещали "ответ", правда, не по американским военным базам, а по нефтяным и газовым месторождениям стран Персидского залива.

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