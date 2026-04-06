Израиль ударил по крупнейшему нефтехимическому комплексу Ирана: что известно

Израиль нанес удар по крупнейшему нефтехимическому комплексу Ирана в Асалуйе в понедельник, 6 апреля. Речь идет именно о крупнейшем нефтехимическом центре страны.

Видео дня

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, назвав атаку серьезным экономическим ударом по Тегерану. Информацию обнародовало агентство Reuters со ссылкой на заявление израильского министра.

Также иранские медиа сообщили о взрывах на территории комплекса.

Что говорят стороны

Несколько взрывов прогремели на объекте South Pars Petrochemical в Асалуйе – это подтвердило агентство Fars. В то же время другое иранское агентство Tasnim уточнило, что под удар попали компании, которые обеспечивают комплекс электроэнергией, водой и кислородом.

При этом сама Pars Petrochemical Company, по предварительным данным, не получила повреждений. Но электроснабжение всех нефтехимических установок в районе было прекращено. Это выглядит как попытка ударить по инфраструктуре, а не только по производству.

Детали атаки

Самое важное сейчас – это масштаб влияния на энергетику региона. Асалуйе является ключевым хабом для переработки газа с месторождения South Pars, одного из крупнейших в мире. И даже частичная остановка работы из-за отключения электричества может иметь последствия для поставок энергоносителей.

Атака произошла после предыдущего удара Израиля в марте по тому же энергетическому сектору Ирана. Тогда целью стало само газовое месторождение South Pars и инфраструктура рядом с Асалуйе. В ответ Иран наносил удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке.

Ситуация, похоже, развивается по нарастающей. И хотя точные масштабы повреждений еще уточняются, уже понятно, что речь идет не о локальном инциденте, а о части более крупного противостояния в энергетической сфере.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране погиб первый ребенок, мобилизованный КСИР. На контрольно-пропускном пункте в Тегеране во время авиаударов американских и израильских сил по военным объектам Ирана погиб 11-летний Алиреза Джафари.

Также мы писали о том, что в Иране назначили нового секретаря Совбеза вместо ликвидированного Лариджани. Это назначение может повлиять на дальнейший курс Тегерана в вопросах безопасности и внешней политики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!