В Иране погиб первый ребенок, мобилизованный КСИР – медиа

На контрольно-пропускном пункте в Тегеране во время авиаударов американских и израильских сил по военным объектам Ирана погиб 11-летний Алиреза Джафари. Ребенок, который учился в пятом классе, был мобилизован Корпусом стражей исламской революции.

Видео дня

Об этом сообщили правозащитники из норвежской организации Hengaw. Их деятельность сосредоточена на освещении и документировании нарушений прав человека в Иране, особенно в отношении курдского меньшинства.

В интервью государственной газете Hamshahri мать мальчика заявила, что из-за "недостатка личного состава" его отец отвез его на контрольно-пропускной пункт. Во время пребывания там Алиреза погиб в результате удара беспилотника.

Организация учителей "Басидж" тоже подтвердила, что 11-летний мальчик погиб "при исполнении служебных обязанностей" на контрольно-пропускном пункте на шоссе Артеш в результате атаки БПЛА. Эта организация является структурным подразделением иранской проправительственной полувоенной организации "Басидж", который подчинен КСИР. "Басидж" функционирует как инструмент идеологического контроля в образовательных учреждениях, осуществляя чистки преподавателей и обеспечивая лояльность к режиму.

Смерть Алирезы Джафари произошла на фоне недавних заявлений Рахима Надали, чиновника КСИР по вопросам культуры и искусства, который объявил о начале кампании под названием "Защитники Отечества – борцы за Иран". В призыве прямо указывалось, что граждане в возрасте от 12 лет имеют право зарегистрироваться для участия в мероприятиях "оперативного, вспомогательного, логистического характера и патрулирования контрольно-пропускных пунктов".

"В ответ на убийство этого ребенка Организация по правам человека Hengaw вновь призывает международные организации, включая Организацию Объединенных Наций и ЮНИСЕФ, усилить правовое и дипломатическое давление, чтобы предотвратить продолжение этой практики и использование детей на военных должностях", – сказано в статье.

Согласно Женевским конвенциям и Дополнительным протоколам к ним, дети признаются гражданскими лицами, которые имеют право на особую защиту, а их использование в вооруженных конфликтах запрещено. Кроме того, согласно Римскому статуту Международного уголовного суда, вербовка или использование детей в возрасте до 15 лет в вооруженных силах или боевых действиях является военным преступлением.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Ирана разрешили неподготовленным детям в возрасте от 12 лет присоединяться к Силам безопасности во время войны. Подростки – часть из них вооружена – патрулируют улицы, обслуживают контрольно-пропускные пункты, работают на местах обстрелов и выполняют другие задачи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!