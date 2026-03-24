Представитель жесткого крыла КСИР: в Иране назначили нового секретаря Совбеза вместо ликвидированного Лариджани

Иран объявил о новом кадровом решении в сфере национальной безопасности после гибели одного из ключевых политиков страны. Новым секретарем Высшего совета национальной безопасности стал представитель жесткого крыла власти Мохаммад Бакер Золькадр, связанный с силовыми структурами.

Видео дня

Это назначение может повлиять на дальнейший курс Тегерана в вопросах безопасности и внешней политики. Об этом сообщает Reuters.

Мохаммада Бакера Золькадра заменил на этом посту Али Лариджани, который, по сообщениям, погиб в результате израильского удара на прошлой неделе.

Золькадр является бывшим командующим Корпуса стражей исламской революции и считается представителем радикального крыла иранской политической элиты. В то же время аналитики отмечают, что несмотря на новую должность, он вряд ли сможет полностью заменить влияние Лариджани в системе власти.

Высший совет национальной безопасности Ирана координирует ключевые вопросы обороны и внешней политики государства. Формально его возглавляет президент Масуд Пезешкиан, однако решающее слово в стратегических вопросах остается за верховным лидером страны.

В состав Совета входят высокопоставленные чиновники, представители разведывательных служб, военного руководства и правительства, что делает этот орган одним из самых влиятельных в системе государственного управления Ирана.

Мохаммад Бакер Золькадр имеет многолетний опыт работы в сфере безопасности. Он родился в 1954 году, получил экономическое образование в Тегеранском университете и долгое время служил в Корпусе стражей исламской революции. Участвовал в Ирано-иракской войне, после чего продолжил карьеру в военной и государственной сферах.

В разные годы он занимал должности заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции, заместителя министра внутренних дел, а также работал в Генеральном штабе вооруженных сил Ирана. Кроме того, был советником судебной власти и занимался вопросами предотвращения преступности.

Золькадр также известен своим участием в подавлении студенческих протестов 1999 года и критикой реформистской политики тогдашнего президента Мохаммада Хатами.

В 2005 году он уже работал в структуре Совета национальной безопасности в качестве заместителя секретаря, когда его возглавлял Али Лариджани. В 2006–2007 годах занимал должность заместителя министра внутренних дел при президентстве Махмуда Ахмадинежада.

Отдельно упоминается его визит в Россию в 2007 году, несмотря на санкции Совета Безопасности ООН, которые ограничивали передвижение представителей Корпуса стражей исламской революции. Тогда, по его словам, он беспрепятственно посетил Москву и провел переговоры с представителями российской власти о сотрудничестве в сфере безопасности.

Напомним, в Министерстве обороны Израиля заявили во вторник, 17 марта, что в результате авиаудара военно-воздушных сил страны был ликвидирован секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани. Вместе с ним был убит и его сын.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал ликвидацию секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани, заявив, что эта операция является частью стратегии дестабилизации иранского режима. По словам Нетаньяху, цель Израиля – предоставить иранскому народу возможность взять свою судьбу в собственные руки и свергнуть режим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!