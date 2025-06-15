Израиль просит США помочь уничтожить иранский ядерный объект в Фордо

Израиль официально обратился к США с призывом присоединиться к военной операции против Ирана. Речь идет об уничтожении подземного ядерного объекта Фордо – одного из ключевых элементов иранской программы по обогащению урана.

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Об этом сообщаетAxios. Издание отмечает, что по данным американских журналистов, в течение последних 48 часов израильские чиновники несколько раз обращались к администрации Дональда Трампа с просьбой оказать поддержку в ударах по Ирану. Известно, что речь шла не только о политической или разведывательной помощи, но и о прямом привлечении США к бомбардировке завода Фордо, который расположен в горной местности и защищен на значительной глубине.

Двое израильских чиновников, знакомых с ситуацией отметили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно провел разговор с Дональдом Трампом, во время которого, по словам одного из источников, американский лидер "якобы выразил готовность присоединиться к операции, если в этом возникнет необходимость".

Однако официальный представитель Белого дома уже успелопровергнуть эту информацию. По его словам, администрация пока не рассматривает возможность военного вмешательства. В то же время второй американский чиновник подтвердил, что призыв со стороны Израиля действительно был озвучен.

Главная причина обращения Израиля заключается в технических сложностях. По имеющейся информации, у Израиля нет необходимого арсенала – в частности, бункерных бомб и тяжелых бомбардировщиков – чтобы эффективно поразить объект, расположенный в толще горной породы. США же располагают соответствующим вооружением и возможностью нанести удар с баз в близости к региону.

Несмотря на активные дипломатические усилия Израиля, администрация Трампа пока придерживается осторожной позиции. Как заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, Вашингтонне хочет прямого втягивания в войну, даже если речь идет лишь об "одном точечном ударе". В комментарии Axios чиновник подчеркнул, что США до сих пор надеются на дипломатическое решение конфликта.

"У нас есть возможность достичь мирного решения, если Иран этого захочет. Самый быстрый путь к миру – это отказ Ирана от своего ядерного оружия", – сказал он.

Посол Израиля в США Ехиэль Лейтер подчеркнул, что"вся операция должна завершиться уничтожением Фордо". Он подтвердил, что тема участия США в ударах по ядерному объекту поднималась еще в начале операции. По словам источников издание, американская сторона продолжает рассматривать запрос Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США могут нанести удар по иранскому ядерному объекту в Фордо при необходимости.

До этого, под вечер 13 июня два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо. По данным Fars, взрывы произошли на поверхности центра в Фордо, тогда как ядерный объект расположен на глубине нескольких сотен метров под землей. На атакованном предприятии происходит процесс "реконверсии" обогащенного урана - это этап в процессе производства ядерного оружия.

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