Иран объявил о победе над Израилем: в Тегеране массовые празднования. Видео

Власти Ирана заявили о прекращении боевых действий со стороны Израиля и "победе" над "сионистским режимом" благодаря "мощному военному ответу". Тысячи людей вышли на масштабные митинги на улицы, чтобы выразить свою поддержку режиму Али Хаменеи, и отпраздновать "триумф, который заставил врага пожалеть, признать поражение и в одностороннем порядке прекратить свою агрессию".

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Об этом сообщает Tehran Times. Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) обнародовал официальное заявление, в котором утверждается, что скоординированная, решительная и быстрая реакция со стороны вооруженных сил Исламской Республики заставила врага прекратить боевые действия в одностороннем порядке. Речь идет об ответе на атаки со стороны Израиля, которую в Тегеране расценивают как "агрессию сионистского режима", а также его союзников на Западе и в регионе.

В документе также указано, что по приказу лидера Исламской революции и главнокомандующего ВС Ирана, иранские силы "решительно и мужественно ответили на каждый акт враждебности", нанеся ряд ответных ударов. В частности, это включало ракетную атаку на американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре и "масштабные удары, направленные на позиции на оккупированных палестинских территориях".

ВСНБ подчеркнула, что бдительность, единство и непоколебимость иранской нации в сочетании с оперативной готовностью и боевыми возможностями Вооруженных сил нейтрализовали стратегию противника и позволили быстро и мощно ответить. В заявлении говорится о "божественной помощи" и "мудром руководстве", которые якобы стали определяющими для "победы".

"В течение 12 дней непрерывного столкновения силы обороны Ирана задействовали весь свой потенциал, наработанный годами инноваций, преданности и стратегического планирования, чтобы нанести своевременные и пропорциональные удары по любым вражеским действиям. Признавая глубокую осознанность и мудрое поведение иранской нации, а также благодаря стратегическому руководству лидера и жертвам преданных бойцов нации, божественная помощь проявилась в форме победы и сдерживания", – говорится в заявлении. "У врага не осталось другого выбора, кроме как отступить, выразить сожаление и в одностороннем порядке остановить свою агрессию".

При этом иранские власти предупредили, что пауза в боевых действиях не означает прекращения боевой готовности. Армия остается в полной боевой форме и готова немедленно ответить на любую новую атаку.

Заявление ВСНБ завершается похвалой иранскому народу за его стойкость и национальное единство, а также подтверждением непоколебимой приверженности страны защите своего суверенитета и регионального мира.

Сразу после заявления в иранских городах, особенно в столице, начались массовые акции. В Тегеране люди вышли на центральную площадь Революции с иранскими флагами и плакатами, празднуя то, что власти назвали "победой над агрессором".

Государственный телеканал Press TV сообщил, что в митингах участвуют представители разных слоев населения. Они выражают поддержку армии, руководству страны и призывают к сохранению национального единства.

"Люди из всех слоев общества продолжают собираться на победные митинги по всей стране, объединенные в праздновании и неповиновении", – отметило официальное иранское Press TV.

Напомним, что власти Ирана 18 июня ввели ограничения на доступ к интернету по всей стране. Министерство информации и коммуникационных технологий заявило, что это было сделано из соображений безопасности.

"Из-за враждебного злоупотребления национальной сетью связи в военных целях и для создания опасности для жизни и имущества мирных людей решением компетентных органов временно введены ограничения на доступ к интернету", – говорилось в заявлении министерства. Доступ оставили к внутренним платформам и службам общественной связи.

Неправительственная организация NetBlocks отметила, что Иран переживает почти полное отключение интернета по всей стране.

Во время общенациональных протестов в 2019 и 2022 годах иранское правительство также ограничивало доступ к интернету в стране, пытаясь подавить инакомыслие.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран 23 июня атаковал американские базы в Катаре. Исламская Республика, в частности, запустила ракеты по авиабазе США Аль-Удейд в Дохе. Также Иран атаковал базу США в Ираке. А потом президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между Ираном и Израилем.

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