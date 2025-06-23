Израиль имеет "интересную информацию" о местонахождении иранского обогащенного урана, – Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль обладает "интересной информацией" о расположении 400 килограммов иранского урана, обогащенного до 60%. Однако он не уточнил деталей относительно источника или точного места хранения.

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Об этом чиновник сообщил во время предварительно записанной пресс-конференции, пишет The Times of Israel. Он также объяснил необходимость действий против Ирана и очертил условия завершения войны в Газе.

По словам Нетаньяху, Израиль был вынужден действовать против Ирана, ведь, как он утверждает, после убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в сентябре 2024 года Тегеран начал активно продвигаться к созданию ядерного оружия. Кроме того, премьер отметил, что Иран планирует строить до 300 баллистических ракет ежемесячно.

Нетаньяху также вспомнил о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, во время которого объяснил потребность в активных действиях против Ирана.

"Я сказал ему о нашей необходимости действовать, и он это очень хорошо понял. И я знал, что когда дело дойдет до критического момента, он сделает правильную вещь. Он сделает правильную вещь для Америки. Он сделает правильную вещь для свободного мира. Он сделает правильную вещь для цивилизации", – заявил премьер.

Относительно войны в Газе, Нетаньяху подчеркнул, что она может закончиться "мгновенно", если группировка ХАМАС сложит оружие и освободит всех заложников.

"Она может закончиться завтра. Она может закончиться сегодня, если ХАМАС сдастся, сложит все оружие, освободит всех заложников. Это закончится мгновенно", – заявил политик.

Премьер также отметил, что Израиль имеет четкое видение относительно мирного будущего для Сектора Газа. "Мы считаем, что можем дать Газе другое будущее", – сказал он, добавив: "У меня есть план для постоянного мира".

По его словам, Израиль готов начать переговоры "прямо сейчас" по предложению, поданному спецпосланником Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом. Контакты с посредниками продолжаются, и цель Израиля – добиться 60-дневного прекращения огня, во время которого планируется освобождение половины заложников.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ЦАХАЛ предупредили, что израильтяне должны готовиться к "длительной кампании" против Ирана. Это необходимо, чтобы "устранить угрозу такого масштаба". Соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. Он сказал, что Иран годами строил четкий план уничтожения государства Израиль и в последние месяцы "план достиг точки невозврата, когда возможности достигли оперативной способности".

Он отметил, что Тегеран финансирует, вооружает и координирует терроризм по всей планете, а к тому же находится в шаге от создания ядерного оружия. Израиль не прекратит своих атак, пока ядерная угроза Ирана не будет ликвидирована.

Однако впоследствии премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль не хочет быть втянутым в долговременную войну на истощение. Впрочем, Иерусалим шаг за шагом продвигается к цели. Страна будет продолжать действовать на полную мощность как в Иране, так и в Газе.

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