Будет ли резкое изменение цен на бензин: OBOZ.UA узнал, чего ожидать украинцам от АЗС в сентябре

В начале 20-х чисел августа на украинских АЗС произошли существенные скачки стоимости бензина А-95. Так, за период 21-22 августа цены снизились на около 2 грн, однако за 25-26 числа фактически вернулись на прежний уровень. Что, естественно, породило разговоры о возможном зарождении тренда ценовых качелей.

Видео дня

OBOZ.UA разбирался, что произошло, а также, какова в целом ситуация на топливном рынке страны в начале осени, что будет со стоимостью топлива в ближайшее время и почему в экспертной среде считают, что цены могли бы уже сейчас быть значительно ниже.

Почему на АЗС менялись цены

На самом деле, воспринимать резкие изменения цен на АЗС в начале – в середине 20-х чисел августа как зарождение нового тренда не стоит. Ведь вызваны они были проведением акционных скидок ко Дню Независимости Украины.

"Это была такая пиар-кампания ведущих сетей. И как только праздник прошел, они сразу подняли цены – не желая терять прибыль", – рассказал OBOZ.UA директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Об этом же говорят и участники рынка. По данным консалтинговой компании "НефтеРынок", отдельные крупные сети предлагали скидки до 5 грн на литре.

"В четверг и пятницу (21-22 августа. – Ред.) в ряде сетей АЗС произошло снижение стоимости топлива в рамках специальных предложений, приуроченных к 34-й годовщине Независимости", – рассказали специалисты.

Со своей стороны, аналитик "НефтеРынка" Александр Сиренко напомнил: подобные акционные скидки крупные компании часто проводят и "в честь" обычных выходных – пытаясь привлечь больше клиентов. Поэтому ничего экстраординарного на рынке не произошло.

"Такое происходит с начала августа. Это свидетельствует о том, что у компаний – особенно этим играют крупные сети АЗС – есть возможность торговать дешевле. Подобное происходило весной, когда снижалась цена на нефть – почти каждые заправки давали возможность покупать топливо со скидкой до 5-6 грн на литре", – напомнил он.

Прогноз по ценам на бензин осенью

Подорожания не будет

Как рассказал OBOZ.UA директор одной из сетей АЗС Леонид Косянчук, взлета цен на бензин осенью – в частности в сентябре, – ожидать не стоит. Он убеждает: "никаких причин для повышения цен нет".

"Просто не вижу объективных причин. Мы сегодня находится на пике потребления – в частности из-за жатвы. Поэтому резкого подорожания не ожидается", – констатировал он.

Впрочем, признал Косянчук, ситуация может измениться. Прежде всего, под влиянием неожиданных внешних обстоятельств.

"Если будет какая-то глобальная катастрофа военного характера в нефтедобывающих регионах мира – тогда может возникнуть кризис. И мы никуда от него не денемся, поскольку максимально интегрированы в эти процессы. Однако без этого все будет так, как есть", – резюмировал специалист.

Возможность для удешевления есть, однако АЗС искусственно держать цены?

А вот по снижению цен мнения экспертов разделились. По словам Сиренко, бензин на АЗС может подешеветь. Причем, довольно заметно – на около 2 грн/л.

"Поскольку на выходных дают скидки в 4-5 грн, то с цен на стелах смогут снять где-то 2 грн. Может, мы в сентябре увидим снижение цен на АЗС – для этого есть возможность", – спрогнозировал эксперт, отметив, что кроме "скидок выходного дня", основанием для такого ожидания является снижение цен в опте.

Впрочем, признал он, удешевления как такового может и не произойти. Поскольку, по его словам, сети могут решить избегать переписывания цен на стелах – и вместо этого "играть в маркетинг".

"Они не хотят полноценно снижать цены – они хотят делать это временно, предоставляя персональные скидки клиентам. Сети могут бесконечно долго проводить эту "выходную" акцию – и работать в таком режиме", – констатировал Сиренко.

Косянчук же, со своей стороны, считает, что возможности для удешевления бензина нет. По его словам, сделать это "не дадут европейские экспортеры" которые мониторят украинский рынок.

"Как только мы начнем снижать цены – они нам повысят премии. То есть, надбавки к базовой цене, которые являются заработком европейских экспортеров в Украине. Поскольку они понимают, что сейчас нам больше негде взять топливо", – объяснил он.

По словам же Омельченко, осенние цены на бензин будут зависеть от ряда факторов. В частности:

Мировых цен на нефть и нефтепродукты.

"Мы практически полностью зависим от мировых цен – поскольку около 80% всех нефтепродуктов мы импортируем. Если нефть будет снижаться, то возникнут основания для снижения цен на нефтепродукты и в Украине", – пояснил он.

Впрочем, признал эксперт, если цены и пойдут вниз – то не существенно. Ведь если нефть подешевеет "грубо говоря, на 10 %, у нас на заправках цены могут снизиться на 3-4 %".

Девальвации гривны.

Если гривна будет девальвировать (а в экспертных кругах считают, что в сентябре официальный курс будет находиться в пределах 41,4-42,2 грн, тогда как на 1 сентября НБУ обновил его до 41,32 грн), это может не позволить ценам на бензин снизиться, даже если подешевеет нефть, отметил эксперт.

Нацбанк ожидает роста цен

Со своей стороны же, Нацбанк ожидает роста цен на бензин в Украине в 2026 году. Прежде всего, за счет роста с 1 января акцизов с текущих 271,7 евро за 1 000 литров до 300,8 евро.

Это, отметили в НБУ, ощутимо отразится и на стоимости топлива в стране. "Темпы роста цен ускорятся", – прогнозируют в регуляторе.

Впрочем, по словам Сиренко, все будет зависеть от текущих цен на нефть. Поэтому оценивать перспективы на 2026 год, по его словам, лучше в конце декабря 2025-го.

"Это плановое повышение акцизов. И может так случиться, что его не увидит конечный потребитель если нефть упадет. Но действительно, бензин может и подорожать – если стоимость нефти взлетит. И мы ничего не сделаем, потому что не контролируем эту историю", – отметил он.

В то же время, Косянчук склоняется к тому, что АЗС, все же, повысят цены. И именно из-за акцизов.

"Налоговая составляющая чрезвычайно важна. А реальным плательщиком любых налогов или сборов является конечный потребитель", – констатировал он.

Вместе с тем, Косянчук предостерег от чрезмерного доверия к любым прогнозам. Поскольку, по его словам, "это очень неблагодарное дело".

"На нефтяном рынке есть множество прогнозов – и нет ни одного справедливого или объективного. Об общих тенденциях говорить можно, а о каких-то конкретных вещах – такое себе занятие", – признал специалист.

Рынок горючего монополизирован?

В то же время, отметил Омельченко, одним из главных факторов, формирующих цены на украинском рынке топлива, являются признаки его фактической монополизации крупными сетями. По словам эксперта:

Сейчас условия на рынке диктуют "5-7 крупных сетей".

Это дает им возможность свободно манипулировать ценами.

"У нас вроде бы и есть конкурентный рынок, а с другой стороны мы видим, что дискаунтеров (небольшие сети АЗС с более низкими ценами. – Ред.) серьезно притесняют. Крупные сети ведут достаточно агрессивную политику – ведь хотят отхватить все большую и большую часть рынка", – объяснил он.

Результатом же этого, по словам Омельченко, является снижение конкуренции. Ведь крупные сети, пользуясь своей властью над рынком, "могут договариваться и держать цену на высоком уровне".

"Если бы была реальная конкуренция и прозрачность рынка, то цены бы у нас, по моему мнению, были бы на 3-4 грн ниже. И даже тогда крупные сети получали бы большие прибыли. Но этого нет", – констатировал он.

Исправить же ситуацию, по его словам, мог бы Антимонопольный комитет. Однако там, отметил эксперт, "говорят, что нет никаких признаков монополизации".