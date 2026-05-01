Израиль передал ОАЭ лазерную ПВО для защиты от атак Ирана: в FT раскрыли подробности

Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты усовершенствованную лазерную систему ПВО для защиты монархии от безумного нападения иранских ракет и беспилотников. Это развертывание стало одним из первых примеров оборонного сотрудничества между двумя государствами, которые не имели официальных дипломатических отношений до подписания Авраамских соглашений 2020 года при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Видео дня

Об этом сообщает Financial Times. По словам двух человек, знакомых с этим вопросом, Иерусалим прислал легкую систему наблюдения Spectro и лазерный комлпекс Iron Beam.

Что известно

Комплекс, который способен уничтожать ракеты малой дальности и беспилотники, был впервые развернут Израилем в начале этого года для защиты от "Хезболлы". Он был отправлен вместе с системой противовоздушной обороны "Железный купол" и инструкторами-расчетами обеих систем.

Лицо, знакомое с этим вопросом, сообщило, что в ОАЭ были развернуты дополнительные системы вооружения вместе с большим количеством израильского персонала.

Издание отмечает, что из-за Авраамских соглашений, которые формализовали отношения между Израилем и четырьмя арабскими государствами, включая ОАЭ, Иерусалим ранее передал государству Персидского залива свои системы ПВО Barak и Spyder. В Абу-Даби четко заявили, что теперь удвоят развитие своих отношений с США и Израилем.

В Центре стратегических и международных исследований подсчитали, что к тому времени, когда Иран и США договорились о временном прекращении огня, американские военные потратили половину своих запасов к системам ПРО THAAD и тяжелых ЗРК Patriot, что создало сильный спрос на недорогие, гибкие системы перехвата, включая украинские зенитные дроны для перехвата БПЛА Shahed-136.

ОАЭ сейчас активно рассматривают модернизацию тысяч устаревших ракет "воздух-воздух" Sidewinder на наземную версию. По словам собеседников, в ракетах заменят тепловую головку самонаведения на"пассивные лазерные головки самонаведения", которые будут работать вместе с системой наблюдения Elbit Spectro для наведения на иранские дроны.

Что известно об оружии

Заметим, что Iron Beam – это инновационная израильская система противовоздушной обороны, которая использует волоконный лазер мощностью 100 кВт для перехвата воздушных целей. Она разработана компанией Rafael Advanced Defense Systems как дополнение к комплексу "Железный купол".

Комплекс уничтожает ракеты малой дальности и беспилотники на расстоянии до 10 км. Главное преимущество комплекса – низкая стоимость батареи, которая составляет от 2 до 10 долларов.

Напомним, Центком армии США будет просить направить на Ближний Восток гиперзвуковые ракеты Dark Eagle для удара по Ирану. С помощью этой системы американская армия стремится использовать ракеты большей дальности для поражения пусковых установок баллистических ракет в глубине страны.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что несмотря на переговоры в Пакистане между США и Ираном, израильская кампания против Ирана "еще не закончена", а лишь "приостановлена". По его словам, если в ходе переговоров будут достижения по прекращению иранских попыток создать ядерное оружие, боевые действия могут прекратиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!