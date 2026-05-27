Израиль нанес по Ливану более ста авиаударов и расширил сухопутную операцию: что известно

Армия Израиля нанесла по Ливану более 120 авиаударов, расширив свою сухопутную операцию. В результате атаки известно по меньшей мере о 31 погибшем и 40 раненых.

Это одна из самых масштабных бомбардировок за последние недели. Детали сообщает Reuters.

Авиаудары и наземные операции Израиля обострили ситуацию на юге Ливана

Как отмечается, авиаудары только обострили ситуацию вокруг режима прекращения огня, объявленного 16 апреля, который должен был сдержать боевые действия между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".

Израильская атака, которая произошла 26 мая, была направлена на южные и восточные районы Ливана. По данным ливанского министерства здравоохранения, только в городе Бурдж-эль-Шамали на юге страны погибли 14 человек, среди них двое детей и три женщины.

Часть ударов пришлась на район вблизи замка Бофорт, а также возле плотины Караун, крупнейшего водохранилища Ливана на востоке страны. В то же время в своем заявлении Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские силы действуют значительными силами и устанавливают контроль над отдельными районами.

"Мы укрепляем полосу безопасности для защиты северных общин", – сказал он.

По информации нескольких источников, израильские военные расширили наземные операции на юге Ливана за пределы зоны безопасности, однако не уточнили масштабы продвижения за так называемую "желтую линию".

Эта линия, которая является частью предложенной буферной зоны и отделена от демаркированной ООН "Голубой линии" между Ливаном и Израилем после вывода израильских войск в 2000 году, простирается на 5–10 километров вглубь южного Ливана.

Израильские военные предупредили жителей не возвращаться в ряд сел в этой зоне. В то же время представитель армии заявил, что операции направлены на устранение прямых угроз для граждан Израиля и военных и проводятся в соответствии с решениями политического руководства.

Напомним, израильская армия авиаударом ликвидировала высокопоставленного террориста палестинского ХАМАС Изза аль-Дин аль-Хаддада, также известного как Абу Сухаиба. Это первая ликвидация с момента подписания соглашения о прекращении огня при посредничестве США.

