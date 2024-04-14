То, что показал Израиль – при поддержке США и других союзников/партнёров, конечно – является высокоэффективной обороной. Теперь ясно, что в прямом столкновении Иран был бы действительно уничтожен, не будучи способен нанести сколько-то серьёзный ущерб.

Если Израиль посчитал бы нужным, он мог бы начать бомбардировки Ирана в любое время, и иранский режим дорого заплатил бы. В Вашингтоне, однако, ожидаемо предупредили Нетаньхяну: непосредственных наступательных действий против Ирана Америка проводить не будет, а, значит, никаких широкомасштабных акций в отношении иранского режима пока не предвидится.

С другой стороны, в Израиле уже предупредили, что готовы нанести сокрушительный удар по иранской территории. Всё будет зависеть от дальнейших намерений израильской стороны.

Администрация Байдена явно не заинтересована хоть в сколько-нибудь значимой эскалации в регионе. Вероятно, теперь игра Израиля будет заключаться в том, чтобы, используя США как щит, атаковать Иран. Америка не откажется от защиты Израиля, о чём та уже заявила, а для проведения операций против Ирана у ЦАХАЛ хватит и собственных сил.