Из-за угрозы обстрелов в Израиле перевели все школы на дистанционный режим обучения и перенесли выпускные экзамены

В связи с обострением ситуации в сфере безопасности министерство образования Израиля объявило о закрытии всех учебных заведений на период с 15 по 21 июня включительно. Министр образования Йоав Киш в специальном видеообращении сообщил, что в это время не будет проводиться ни одно очное обучение – ни в системе специального образования, ни в формальных или неформальных образовательных программах.

Видео дня

Об этом сообщает The Times of Israel. Образовательная система перейдет на дистанционный формат, что будет учитывать возрастные особенности учащихся и специфику различных секторов образования. Первые дни дистанционного обучения будут посвящены организационным вопросам, налаживанию контакта между преподавателями и учениками, а также эмоциональной поддержке и укреплению психологической устойчивости участников образовательного процесса.

"Не будет физической образовательной деятельности, ни в рамках специального образования, ни в рамках формального и неформального образования", – заявляет израильский министр образования.

В то же время все выпускные экзамены, запланированные на этот период, будут перенесены на неделю позже. В частности, экзамен, который должен был состояться 16 июня, состоится 23 июня.

После этого занятия будут проходить по обычному расписанию в синхронном и асинхронном режимах согласно утвержденной программе. Кроме того, отменены все внешкольные мероприятия – экскурсии, походы, тематические дни и внешние встречи, которые будут оставаться отложенными до дальнейшего сообщения.

Что касается специального образования и учеников из групп риска, находящихся в интернатах и специализированных учреждениях, то те, кто не подлежит эвакуации, останутся под постоянным контролем педагогов и психологов. Каждый день будет осуществляться оценка ситуации с безопасностью, чтобы в случае необходимости адаптировать условия обучения и пребывания детей.

Министр подчеркнул, что в условиях нестабильности образовательная система должна оставаться надежным фундаментом. Он выразил благодарность всем работникам образования за их ответственность и преданность, подчеркнув, что принятые решения направлены на обеспечение безопасности учащихся и педагогов.

Кроме того, была создана специальная дирекция, которая будет заниматься пострадавшими от военных действий учениками и работниками. Министерство продолжает работу для поддержки учебного процесса и обеспечения стабильности даже в сложных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение всей ночи на 14 июня по всей территории Израиля звучали сирены воздушной тревоги из-за массированной ракетной атаки Ирана. Большинство иранских ракет израильская ПВО смогла перехватить, однако часть достигла целей в разных уголках страны и вызвала разрушения.

Западные СМИ публикуют кадры с мест попаданий, зафиксировавшие ужасающие разрушения, в том числе и жилых домов. А The Jerusalem Post по состоянию на 11 часов дня по киевскому времени сообщал о по меньшей мере трех погибших и более 150 раненых израильтян.

Двое из трех погибших, о которых известно на момент публикации, погибли в результате иранского удара по жилому району в Ришон-ле-Ционе, четвертом по величине городе Израиля, расположенном к югу от Тель-Авива. Там были полностью разрушены несколько домов, под их завалами экстренные службы ищут людей.

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