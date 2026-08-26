В США аннулируют 200 тыс. виз, выданных иностранцам: что грозит украинцам

Администрация США продолжает проводить жесткую иммиграционную политику президента Дональда Трампа. Новым шагом может стать аннулирование почти 200 тыс. виз типа B1/B2. В список могут попасть и граждане Украины, которым были выданы такие визы и которые после въезда в Америку подали просьбу о предоставлении убежища.

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Об этом сообщает Associated Press. Если это решение будет принято, оно станет крупнейшей единовременной массовой аннуляцией виз в истории США и может повлечь за собой ряд судебных исков.

Что придумали в Белом доме

Речь идет о визах категорий B1, B2 и комбинированной B1/B2, выданных в период с 2016 по 2026 год. Официально об их отзыве может быть объявлено уже в ближайшие недели.

Проверку критериев будут проводить совместно Государственный департамент и Министерство внутренней безопасности США. Их цель – выявить людей, которые въехали в страну как временные посетители, а впоследствии обратились за убежищем, чтобы остаться в США на постоянной основе. В американской администрации это называют злоупотреблениями визовым режимом.

"Мы координируем работу с Министерством внутренней безопасности по выявлению и аннулированию неиммиграционных виз иностранцев, которые прибыли в США под видом краткосрочных посетителей, а затем подали заявление на убежище, чтобы остаться здесь навсегда", заявил пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пиготт.

Возможные последствия для украинцев

И хотя речь не идет об отдельной кампании против граждан Украины, об исключениях для украинцев речь не идет. Это означает, что они также могут попасть под проверку и лишиться визы, если будут соответствовать определенным критериям:

в 2016–2026 годах получили визу B1, B2, B1/B2;

въехали в США по этой визе;

получили убежище или ожидают решения по поданному заявлению.

Впрочем, даже отмена виз не будет означать автоматического и немедленного выдворения из страны всех, кто имел визы B1, B2, B1/B2. Многие из них будут переквалифицированы и смогут в дальнейшем пребывать в США на основании:

программ временной защиты;

гуманитарного пароля;

программы "Uniting for Ukraine";

студенческих, рабочих или иммиграционных виз.

Также OBOZ.UA сообщал, что в последние годы в Польше резко возросло количество решений о принудительном возвращении и высылке иностранных граждан. Большинство из них — украинцы. Чаще всего иностранцев высылают из Польши за отсутствие законных оснований для проживания и угрозу безопасности страны.

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