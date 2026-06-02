'Из соображений энергетической безопасности': Мадьяр заявил о планах Венгрии максимально диверсифицировать поставки нефти и газа

После переговоров в Берлине Будапешт готовит саммит Вышеграда и ищет новых поставщиков энергии, чтобы "уменьшить зависимость от отдельных государств". Одновременно новое правительство Венгрии стремится снизить зависимые от энергоносителей цены для населения и бизнеса.

Об этом 2 июня говорил венгерский премьер Петер Мадьяр после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Глава венгерского правительства подчеркнул: его страна стремится максимально диверсифицировать поставки нефти и газа – получать их из максимального количества источников.

Энергетическая безопасность

"Мы обсуждали и энергетическую независимость. Я заверил федерального канцлера, что новое правительство Венгрии сделает все для того, чтобы получать энергию – газ и нефть, – из как можно большего количества различных источников. С одной стороны, это обеспечит энергетическую безопасность, а с другой – снизит цены", – сообщил Петер Мадьяр.

По его словам, венгерское правительство хочет активизировать экономическое сотрудничество с Германией и преодолевать факторы, которые до сих пор сдерживают потенциальных инвесторов.

Расширение Вышеграда

Глава венгерского правительства отдельно отметил развитие регионального партнерства в Центральной Европе через Вышеградскую четверку, с акцентом на укрепление польско-венгерских отношений.

"Очень важным внешнеполитическим приоритетом для Венгрии, кроме Европейского Союза и НАТО, является сотрудничество в формате Вышеградской четверки. Мы хотим укрепить это сотрудничество. Основой этого было укрепление польско-венгерских отношений", – сказал Петер Мадьяр.

Он добавил, что в июле в Будапеште состоится саммит стран четверки, после чего состоится рассмотрение вопроса расширения формата Вышеграда. А именно – предлагается включить Австрию, Германию, Хорватию, Словению и Румынию, "чтобы совместно строить сильную Центральную Европу".

Отношения с Украиной

В свою очередь канцлер ФРГ Мерц поднял вопрос отношений Венгрии и Украины.

"Мы понимаем, что Будапешту нужно прояснить двусторонние вопросы, такие как права венгерского меньшинства с Украиной. Но это не может происходить за счет европейской поддержки и не может отвлекать нас от цели наконец официально начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС", – сказал немецкий чиновник.

По словам Мадьяра, "венгры, проживающие в Украине, не требуют большего, чем фундаментальные права", однако "нет необходимости делать из этого большой шум, потому что соглашение близко к достижению". По крайней мере, он оптимистично настроен на улучшение украинско-венгерских отношений.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Мадьяр готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским уже в начале следующей недели. Это может произойти при условии успешного завершения технических переговоров между Киевом и Будапештом по обеспечению прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Так или иначе, но Венгрия не будет посылать Украине оружие и боевую технику для войны против России, заверил Петер Мадьяр после встречи с генсеком НАТО Марк Рютте.

