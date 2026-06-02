Мадьяр хочет встретиться с Зеленским: какие сроки предлагает

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским уже в начале следующей недели. Это может произойти при условии успешного завершения технических переговоров между Киевом и Будапештом по обеспечению прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Венгерская сторона выражает готовность открыть новый этап в двусторонних отношениях. Об этом Петер Мадьяр заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине 2 июня.

Венгерский премьер подчеркнул, что переговоры между украинской и венгерской сторонами относительно прав национальных меньшинств сейчас проходят в конструктивном формате. Стороны могут достичь технической договоренности уже в ближайшие дни.

Право представителей национальных меньшинств пользоваться родным языком в образовательных учреждениях и реализовывать культурные права является базовой европейской нормой. Страна, которая стремится присоединиться к Европейскому Союзу, должна гарантировать соблюдение таких принципов.

Глава венгерского правительства заявил, что Будапешт готов начать новую страницу в отношениях с Киевом. Именно поэтому он не исключает личной встречи с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе после завершения переговорного процесса.

Во время пресс-конференции тему Украины также затронул канцлер Германии Фридрих Мерц. Вопрос прав венгерского меньшинства является важным, однако не должен становиться препятствием для поддержки Украины и продвижения ее европейской интеграции.

Кроме украинского вопроса, стороны обсудили усиление сотрудничества в рамках Европейского Союза, экономические отношения между Германией и Венгрией, а также вопросы энергетической безопасности и обороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине призвал не связывать поддержку Украины и ее евроинтеграцию с двусторонними вопросами. В условиях российской агрессии европейские страны должны сохранять единство и не допустить блокирования переговорного процесса по членству Украины в ЕС.

