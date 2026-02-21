ISW: РФ хочет заставить Запад покинуть Украину, создавая иллюзию своей неизбежной победы в войне

Кремль продолжает создавать впечатление неизбежной победы России в войне, пытаясь убедить западные страны прекратить поддержку Украины. Однако заявления российского военного руководства об успехах на фронте не соответствуют фактическим территориальным достижениям.

По данным специалистов Института изучения войны (ISW), Россия пытается формировать у международного сообщества ложное представление об успехах своих войск в Украине. Генерал Рудской 20 февраля заявил, что с начала 2026 года российские войска якобы захватили около 900 квадратных километров и 42 населенных пункта, а в 2025 году более 6,7 тысячи квадратных километров и более 300 населенных пунктов.

Однако ISW подтверждает значительно меньшие фактические достижения. По оценке аналитиков, с начала 2026 года Россия контролирует лишь 19 населенных пунктов и 572 квадратных километра. Вместе с тем, в 2025 году оккупантам удалось захватить 252 населенных пункта, это примерно на 50 меньше, чем заявлял Рудской.

ISW отмечает, что российские войска продолжают захватывать в основном небольшие населенные пункты вдоль границы и представляют эти успехи как доказательство "мастерства". А вблизи границы на Сумщине создают иллюзию прорыва, но на самом деле имеют незначительные территориальные достижения при больших затратах. В 2025 году Россия продвигалась на 13-15 квадратных километров в день, при этом ее войска теряли 83 оккупанта на каждый добытый квадратный километр.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны отмечали, если Украина согласится на требование отдать России Донецкую область без боя – Кремль этим не удовлетворится и продолжит выдвигать новые требования. Причина заключается в том, что цели российского диктатора Владимира Путина выходят далеко за озвученные территориальные претензии к Украине, он также уверен в том, что российская экономика способна "тянуть" войну еще годами.

Также OBOZ.UA сообщал, по оценкам ISW, у России возникли проблемы с компенсацией потерь на войне против Украины. Аналитики отметили, что Путин создает информационные и правовые условия для восстановления поочередного призыва резервистов. По оценкам экспертов, этот шаг призван поддержать численность российской армии без объявления частичной мобилизации.

