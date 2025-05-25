В битве при Монте-ла-Дифенса, Италия, 3 декабря 1943 года, во время штурма опорного пункта нацистов погиб американский солдат Бен Зайон Бернштейн. Иудей погиб в своем первом бою. Братья и сестры Бернштейна даже не знали, что Бена похоронили под латинским крестом на американском военном кладбище в Неттуно, Италия. Лишь на днях эта ошибка 80-летней давности была исправлена.

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Ее исправила некоммерческая организация под названием "Операция Бенджамин". Как рассказывают в CNN, организация разыскивает еврейских солдат, похороненных на американских военных кладбищах по всему миру под латинскими крестами, и исправляет эти ошибки, заменяя кресты звездой Давида.

Несколько дней назад семья Бена Бернштейна посетила Италию, чтобы принять участие в церемонии чествования военного и замены его креста на звезду Давида.

"Это была большая часть его жизни. Он учился в иудейской школе, всегда работал в иудейских организациях. Он даже поехал в Палестину", – рассказал его племянник Бен Шеридан, которого назвали в честь его дяди.

Дело в том, что иудейские солдаты США во время Второй мировой войны намеренно не обозначали свои религиозные предпочтения на военных жетонах.

"Это были настоящие ошибки. В то время Америка действительно пыталась их исправить, но это было трудно, потому что многие люди намеренно на своих жетонах ставили знаки "П" или "К" – то есть протестант или католик – чтобы защитить себя в случае плена. Если тебя брали в плен немцы, это было действительно ужасно", – объясняет историк Шалом Ламм, основатель организации "Операция Бенджамин".

Его организация уже заменила более 30 таких "ошибочных" военных надгробий на различных американских военных кладбищах.

Это не такое легкое дело, как может показаться. По словам господина Ламма, "объем доказательств, которые надо обязательно предоставить Американской комиссии по памятникам, довольно огромен", и все осложняется тем, что сейчас мало кто знает, где и как именно похоронены их родственники, принимавшие участие во Второй мировой войне.

Так, семья указанного Бена Бернштейна знала, что он Герой войны, однако не догадывалась, где он был похоронен.

На этом итальянском кладбище похоронены лейтенанты Пол Сингер и Шелдон Файндер, также иудеи. Причем надгробие Файндера было со звездой Давида с самого начала, а могила Сингера была с латинским крестом. Эта ошибка была исправлена в тот же день, что и ошибка Бернштейна.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп, который решил обогнать в тщеславии российского диктатора Путина, заявил, что Соединенные Штаты победили в обеих войнах - в Первой мировой и Второй мировой. По словам Трампа, если бы не США, то сейчас бы все разговаривали на немецком.

Напомним, что с этого роуц в США официально провозглашено 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Во время выступления, посвященного объявлению праздника, Трамп отметил, что решающую роль в победе над нацизмом сыграли именно Соединенные Штаты.

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