Испания отказалась от приобретения американских F-35: чем их заменят

Испания больше не рассматривает вариант покупки американских истребителей F-35 от компании Lockheed Martin. Вместо этого Мадрид выбирает между Eurofighter европейского производства и Future Combat Air System (FCAS) – европейской боевой системой, которая разрабатывается Францией, Германией и Испанией

Видео дня

Соответствующее заявление в среду, 6 августа, сделал представитель Министерства обороны Испании, пишет Reuters. Он подтвердил предыдущее сообщение газеты El Pais о том, что испанское правительство отложило планы по покупке F-35.

"Продажа военной техники иностранным государствам – это операции между правительствами, и этот вопрос лучше всего решать правительствам США или Испании", – так это прокомментировали в Lockheed Martin.

Планы Испании по обновлению парка истребителей

По данным El Pais, правительство заложило в бюджет на 2023 год 6,25 млрд евро на приобретение новых истребителей. Однако, как сообщает газета, план испанского правительства потратить большую часть дополнительных 10,5 млрд евро на оборону в Европе в этом году сделал невозможным приобретение истребителей американского производства.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в начале этого года объявил о планах увеличить расходы на оборону, чтобы достичь текущей цели НАТО в 2% от валового внутреннего продукта в 2025 году. Однако он отказался увеличить расходы до 5% в долгосрочной перспективе, несмотря на давление США на всех союзников по Альянсу по этому поводу.

Позицию Санчеса резко раскритиковал президент США Дональд Трамп, который пригрозил ввести дополнительные тарифы на товары из Испании.

Что такое Future Combat Air System

Future Combat Air System (дословно – будущая боевая авиационная система) – это европейская боевая система, разрабатываемая компаниями Dassault Aviation (Франция), Airbus (Германия) и Indra Sistemas (Испания).

FCAS будет состоять из Системы оружия следующего поколения (NGWS), а также других воздушных средств в будущем оперативном боевом пространстве. Компонентами NGWS будут дистанционно управляемые транспортные средства (рои дронов), а также истребитель нового поколения (NGF).

Испытательный полет демонстрационного образца ожидается примерно в 2027 году, а ввод в эксплуатацию – примерно в 2040 году. По данным Airbus, первый испытательный полет истребителя FCAS вместе с роем дронов запланирован на 2028 или 2029 год. Все аппараты будут соединены между собой с помощью технологии "боевого облака".

Eurofighter Typhoon

Eurofighter – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный консорциумом Eurofighter GmbH, который объединяет компании из Великобритании, Германии, Италии и Испании. Первый полет состоялся в 1994 году, а ввод в эксплуатацию начался в 2003-м.

Typhoon изначально создавался как истребитель завоевания превосходства в воздухе, но в ходе разработки и эксплуатации он получил возможность наносить удары по наземным целям, превратившись в многоцелевой боевой самолет.

Вооружение Eurofighter Typhoon включает 27-мм пушку Mauser BK-27, ракеты класса "воздух–воздух" (Meteor, AIM-120 AMRAAM, IRIS-T), а также высокоточные бомбы и ракеты "воздух–земля" (Brimstone, Storm Shadow).

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Германии планирует закупить в ближайшее время 20 истребителей Eurofighter, а также около 8500 различных бронетранспортеров. Соответствующий военный заказ для одобрения парламентом будет готов к концу 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!