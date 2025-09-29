Иранский телеканал 'размыл' ноги главы финского МИД, которые не укрывала одежда: она отреагировала. Видео

Финский министр иностранных дел Элина Валтонен стала объектом цензуры со стороны государственного телевидения Ирана. Ее открытые ноги "размыли" во время показа сюжета о встрече Валтонен с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Событие состоялось на прошлой неделе.

Видео дня

По информации издания Helsingin Sanomat, Валтонен назвала действия иранского телевидения "печальным свидетельством положения женщин" в этой стране. Она подчеркнула, что не планирует менять стиль одежды в зависимости от собеседника и напомнила, что отказывается участвовать в мероприятиях, где от женщин требуют закрывать лицо или волосы.

Реакция на цензуру

Ситуация вызвала значительный резонанс в социальных сетях. Пользователи активно обсуждали иранские правила, а сама Валтонен получила много слов поддержки. Министр финансов Рийкка Пурра отметила в соцсети X, что ее коллега сделала правильно, отказавшись приспосабливаться к гендерным ограничениям. Она добавила, что"так ведет себя финская женщина-министр".

К обсуждению присоединился также депутат Хельсинского горсовета Отто Мэри, который оценил позицию Валтонен как "вполне правильную". Некоторые даже пытались воспринять случай с юмором – известный финский бизнесмен Йетро Ростедт пошутил, что только одна сцена в стиле культового фильма "Основной инстинкт" могла бы вывести весь Иран "из равновесия".

Дальнейшее освещение

Комментарии финского министра быстро появились в иранских медиа. В частности, телеканал Iran International сообщил, что Валтонен назвала инцидент "печальным примером положения женщин" в стране. Таким образом, случай вышел за рамки локальной истории и стал темой международного обсуждения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 6 сентября 2025 года, в Иране казнили мужчину, который участвовал в протестах, вызванных смертью Махсы Амини в 2022 году. Его обвиняли в убийстве сотрудника службы безопасности во время беспорядков. Там утверждают, что в декабре 2022 года Мехран Бахрамян был среди нападавших на автомобиль сил безопасности в районе города Семиром провинции Исфаган, что привело к гибели офицера Мохсена Резая, несколько других получили ранения.

