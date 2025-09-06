В Иране казнили еще одного участника протестов за права женщин: что происходит

В субботу, 6 сентября, в Иране казнили мужчину по имени Мехран Бахрамян, который участвовал в протестах, вызванных смертью Махсы Амини в 2022 году. Его обвиняли в убийстве сотрудника службы безопасности во время беспорядков.

Об этом заявили на сайте судебной власти Mizan, передает Reuters. Там утверждают, что в декабре 2022 года Мехран Бахрамян был среди нападавших на автомобиль сил безопасности в районе города Семиром провинции Исфахан, что привело к гибели офицера Мохсена Резая, несколько других получили ранения.

После казни в субботу количество людей, повешенных во время и после протестов, возросло по меньшей мере до 10.

Правозащитные группы сообщили, что брат Бахрамяна Фазель также был приговорен к смертной казни по тем же обвинениям. Их брат Морад Бахрамян был убит силами безопасности во время протестов 2022 года.

Отмечается, что иранские власти часто полагаются на признания, полученные под пытками, для осуждения протестующих. В частности, Amnesty International утверждает, что признания, полученные путем избиения, длительного одиночного заключения и угроз в адрес задержанных и их семей, регулярно используются в качестве доказательств в суде.

Что известно о протестах в Иране

Протесты вспыхнули в середине сентября 2022 года после того, как 22-летняя Махса Амини умерла под стражей в иранской полиции морали. Девушка была задержана за якобы нарушение закона о ношении хиджаба.

Ее смерть спровоцировала общенациональные демонстрации под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода".

Во время протестов полиция арестовала большое количество "бунтовщиков", происходили столкновения с правоохранителями. В результате них десятки людей погибли, в том числе и дети.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране казнили двух членов организации "Моджахеды-е-Хальк" (MEK), которых обвинили в нападении на гражданскую инфраструктуру с применением самодельного оружия. Осужденными были оппозиционеры Мехди Хассани и Бехруз Эхсани-Эсламлу, которых иранские власти назвали "оперативными элементами" MEK.

