Иран заявил об ударах по курдам в Ираке на фоне слухов о подготовке ими операции по вторжению: что происходит

Иран заявил, что нанес удары по курдским группировкам на территории Ирака, которые выступают против иранских властей. На этом фоне президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани призвал сохранять стабильность и не допустить втягивания региона в более широкий конфликт на Ближнем Востоке.

Курдские оппозиционные группы могут готовиться к операции против Ирана. Об этом сообщает The Gurdian.

Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани опубликовал заявление к 35-й годовщине курдского восстания 1991 года, в котором отметил, что регион должен оставаться фактором мира и стабильности. Курдистан "не должен становиться частью любого конфликта или военной эскалации", что может проставить под угрозу безопасность населения.

Заявление прозвучало на фоне сообщений об ударах иранских военных по базам иранских курдских сил на севере Ирака. В результате атак погиб по меньшей мере один член иранской курдской оппозиции.

В Тегеране подтвердили удары и заявили, что они были направлены против "группировок, выступающих против революции". Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани предупредил курдские силы не пытаться воспользоваться обострением ситуации в регионе.

Иран не позволит "сепаратистским группам" использовать текущую ситуацию для активизации деятельности против иранских властей. Между тем курдские чиновники сообщили журналистам, что оппозиционные иранские курдские группировки, базирующиеся на севере Ирака, готовятся к возможным действиям через границу. США также обращались к курдским силам с просьбой поддержать потенциальные операции против Ирана.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после начала военной операции США и Израиля в отношении Ирана, эта исламская страна активно использует ракетное и беспилотное оружие против стран Ближнего Востока. Так, по состоянию на вчерашнее утро только по Объединенным Арабским Эмиратам за минувшие сутки было запущено более 100 баллистических ракет. Однако угроза существует не только для Ближнего Востока – даже страны Европы должны приготовиться к возможным воздушным ударам со стороны Ирана.

