Иран восстановил доступ почти ко всем ракетным базам вдоль Ормузского пролива после ударов США – NYT

После почти трех месяцев войны Израиля и США против Ирана Тегеран сохраняет значительный ракетный потенциал. В распоряжении режима остается около 70% довоенных ракетных арсеналов.

Сейчас иранские войска имеют оперативный доступ к 30 из 33 своих ракетных объектов. Об этом со ссылкой на новые данные американской разведки пишет The New York Times.

Иран сохраняет значительный ракетный потенциал

Согласно последним оценкам американской разведки, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа о "разгроме" Ирана, Тегеран имеет оперативный доступ к подавляющему большинству своих ракетных объектов вдоль Ормузского пролива.

"Публичное изображение администрацией Трампа разбитой иранской армии резко противоречит тому, что американские разведывательные службы сообщают политикам за закрытыми дверями, согласно засекреченным оценкам с начала этого месяца, которые показывают, что Иран возобновил доступ к большинству своих ракетных объектов, пусковых установок и подземных объектов. Наибольшее беспокойство у некоторых чиновников вызывают доказательства того, что Иран возобновил оперативный доступ к 30 из 33 ракетных объектов, которые он удерживает вдоль Ормузского пролива, что может угрожать американским военным кораблям и нефтяным танкерам, проходящим узким водным путем", – говорится в материале.

Ракетные объекты Ирана получили разного уровня повреждений. Однако иранцы сохраняют возможность использовать мобильные пусковые установки, находящиеся внутри объектов. В некоторых случаях они могут запускать ракеты непосредственно с пусковых площадок, являющихся частью объектов.

По данным разведки США полностью недоступны для Ирана только три ракетные площадки вдоль пролива.

Разведка считает, что Тегеран до сих пор имеет около 70 процентов своих мобильных пусковых установок по всей стране и сохранил примерно70 процентов своих довоенных ракетных арсеналов. Эти арсеналы включают как баллистические ракеты, которые могут быть направлены на другие страны региона, так и меньшее количество крылатых ракет, которые могут быть использованы против целей меньшей дальности на суше или на море.

Реальность расходится с заявлениями Трампа и его окружения

Разведслужбы также сообщили, основываясь на информации из нескольких потоков сбора данных, включая спутниковые снимки и другие технологии наблюдения, что Иран восстановил доступ примерно к 90 процентам своих подземных хранилищ и пусковых установок ракет по всей стране, которые сейчас оцениваются как "частично или полностью функциональные", сообщают источники издания.

"Эти выводы подорвали многомесячные публичные заверения президента Трампа и министра обороны Пита Хегсета, которые говорили американцам, что иранские военные "уничтожены" и "больше не представляют" угрозы", – констатировали журналисты.

Издание напоминает, что еще 9 марта, после десяти дней войны, Трамп в эфире CBS News, что "ракеты Ирана почти полностью уничтожены", и у страны "ничего не осталось в военном смысле".

Хегсет же 8 апреля на пресс-конференции утверждал, что в рамках операции "Эпическая ярость" (так в администрации Трампа назвали войну против Ирана) американская армия "уничтожила иранские вооруженные силы и сделала их неспособными к боевым действиям на долгие годы".

"Разведывательные данные, описывающие остатки военного потенциала Ирана, датированы менее чем месяцем после той пресс-конференции", – отмечает издание.

Журналисты попросили прокомментировать оценки разведки пресс-секретаря Белого дома Оливию Уэйлс. Та повторила предыдущие заявления Трампа о том, что иранские вооруженные силы были "разгромлены". По ее словам, правительство Ирана знает, что его "нынешняя реальность не является устойчивой", и что каждый, кто "думает, что Иранвосстановил свои вооруженные силы, илибредит, или является рупором" Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Также представитель Белого дома напомнила журналистам недавнее сообщение Трампа в соцсетях, в котором президент США назвал "фактически государственной изменой" утверждение о том, что иранские войска "справляются хорошо".

Похожей позиции – категорического отрицания и обвинений в адрес медиа – решили придерживаться и в Пентагоне. Так, исполняющий обязанности пресс-секретаря Минобороны США Джоэл Вальдес вместо ответа на вопрос о разведданных набросился на журналистов с обвинениями из-за освещения войны против Ирана в новостях.

"Это так позорно, что The New York Times и другие действуют как агенты по связям с общественностью иранского режима, чтобы представить операцию "Эпическая ярость" как нечто иное, чем историческое достижение", – процитировали слова представителя Пентагона журналисты.

В The New York Times констатировали, что новые оценки разведки зафиксировали переоценку Трампом и его военными советниками того вреда, который нанесли и могут еще нанести иранским ракетным объектам американские войска. Также в Белом доме недооценили устойчивость и способность Ирана к восстановлению.

По оценкам американских чиновников, обнародованных изданием в апреле, Иран может восстановить до 70% своего довоенного ракетного арсенала.

Источники The Washington Post в разведке на прошлой неделе фактически подтвердили те оценки. Газета написала, что Иран сохранил около 75% своих мобильных ракетных пусковых установок и около 70 процентов своих довоенных ракетных арсеналов.

"Эти выводы подчеркивают дилемму, с которой столкнется господин Трамп, если хрупкое месячное прекращение огня в конфликте сорвется и возобновятся полномасштабные боевые действия. Американские военные уже исчерпали свои запасы многих критически важных боеприпасов, включая крылатые ракеты Tomahawk, ракеты-перехватчики Patriot, а также наземные ракеты Precision Strike и ATACMS, и все же разведка свидетельствует о том, что Иран сохраняет значительный военный потенциал, в частности вокруг жизненно важного Ормузского пролива", – указано в материале.

Пролив является чрезвычайно важным, ведь через него проходит около пятой части всего мирового экспорта нефти. Поэтому ВМС США сейчас "почти непрерывно присутствуют, проходя через него и патрулируя его".

Продолжается также американская блокада Ирана. По данным Центрального командования вооруженных сил США, ее обеспечивают более 20 американских кораблей.

Хороших вариантов в сложившейся ситуации у США нет.

"Если господин Трамп прикажет командирам нанести больше ударов, чтобы уничтожить или уменьшить этот иранский потенциал, то американским военным придется еще глубже погрузиться в запасы критически важных боеприпасов. Это еще больше подорвало бы американские запасы в то время, когда Пентагон и крупные производители оружия уже пытаются найти промышленные мощности для пополнения американских резервов", – говорится в материале.

При этом Трамп и его советники неоднократно отрицали, что запасы боеприпасов в США были исчерпаны до опасно низкого уровня. В этом же в непубличных разговорах с европейскими союзниками уверяли и представители Пентагона. Европейцы же обеспокоены тем, что война на Ближнем Востоке может привести к тому, что американцы будут пополнять собственные запасы вместо того, чтобы поставлять боеприпасы, за которые Европа уже заплатила миллиарды долларов, Украине.

Во вторник, выступая перед подкомитетом по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил: "У нас достаточно боеприпасов для того, что нам поручено делать сейчас".

Журналисты констатировали, что совместное нападение Соединенных Штатов и Израиля на Иран нанесло значительный ущерб оборонным силам Ирана и повредило или уничтожило много стратегических объектов по всей стране. Многие высокопоставленные руководители Ирана погибли, а его экономика шатается под давлением войны, что вызывает сомнения, что Тегеран долго сможет придерживаться своей жесткой позиции в переговорах с США и продолжать блокировать Ормузский пролив.

Но "очевидная способность Ирана сохранять значительный военный потенциал обострила беспокойство союзников США относительно целесообразности войны и вызвала критику среди сторонников господина Трампа, которые выступают против вмешательства в конфликт с самого начала".

"Разведывательные оценки возможностей Ирана указывают на последствия тактического выбора, сделанного военным командованием США. Когда американские войска нанесли удары по укрепленным ракетным объектам Ирана, Пентагон, столкнувшись с ограниченными запасами боеприпасов для уничтожения бункеров, решил попытаться закрыть много входов, а не пытаться уничтожить целые объекты со всеми ракетами внутри, сообщили чиновники, но результаты были неоднозначными", – указано в материале.

Бомбы, способные разрушать бункеры, были сброшены на подземные объекты Ирана. Но американские военные, по словам некоторых официальных лиц, "столкнулись с трудным выбором" и должны были экономить эти вооружения – чтобы их запасы не иссякли ниже количества из оперативных планов США на случай потенциальных войн в Азии с Северной Кореей и Китаем.

Как ранее сообщали в The New York Times, Соединенные Штаты израсходовали во время войны примерно 1100 крылатых ракет-невидимок дальнего радиуса действия — почти все оставшиеся в американских арсеналах. Военные также выпустили более 1000 ракет "Tomahawk", что примерно в 10 раз превышает количество, которое Пентагон закупает за год. А во время войны было использовано более 1300 ракет-перехватчиков "Patriot". При текущих темпах, такое количество американские оружейники смогут произвести более чем за два года.

"Пополнение этих запасов займет годы, а не месяцы. Lockheed Martin сейчас производит около 650 перехватчиков Patriot в год. Компания объявила о планах увеличить производство этого решающего оружия противовоздушной обороны до 2000 в год. Но сделать это будет непросто. А способность отрасли производить ракетные двигатели не может быть увеличена так быстро, как требует Трамп, заявили чиновники", – говорится в материале.

В то же время Шон Парнелл, главный представитель Пентагона, заявил, что военные имеют все необходимое для выполнения своей миссии.

"Мы провели многочисленные успешные операции в боевых командованиях, обеспечивая, чтобы американские военные имели глубокий арсенал возможностей для защиты наших людей и наших интересов", – сказал он.

