Иран вновь ограничил проход судов через Ормузский пролив: раздались выстрелы – Bild

Иран усилил контроль над судоходством в Ормузском проливе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В районе пролива прозвучали предупредительные выстрелы.

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А корабли получили радиосообщение с призывом не приближаться к водной трассе. Об этом сообщает Bild.

Иранские власти не объявили о полном закрытии Ормузского пролива, однако сообщили о новых правилах прохождения судов. В частности, корабли должны предварительно подавать заявки на транзит, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Разрешение на проход будет предоставляться только при условии выполнения установленных требований.

Эксперты расценивают такой шаг как попытку Тегерана установить дополнительный контроль над одним из важнейших морских маршрутов мира и потенциально ввести плату за его использование. Ормузский пролив является ключевым узлом глобальной торговли энергоносителями: через него ежедневно проходит около 20 млн баррелей нефти и от 25 до 30 судов.

Ситуация может негативно повлиять на недавние договоренности между Ираном и США. Заключенное несколько дней назад предварительное соглашение оказалось под угрозой после новой волны напряженности в регионе. Одним из условий Тегерана было прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

В то же время в ночь на 19 июня израильская армия нанесла удары по более чем 80 объектам группировки "Хезболла" на юге Ливана. Среди целей были командные центры, пусковые установки и другие элементы военной инфраструктуры. Ливанская сторона сообщила о погибших и раненых в результате атак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Соединённые Штаты Америки перестали препятствовать работе иранских портов. Однако корабли США по-прежнему находятся в регионе в соответствии с условиями 14-пунктного Меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами в дистанционном режиме.

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