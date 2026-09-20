Иран угрожает не открыть Ормузский пролив, если его условия не будут выполнены — Fars

Иран не планирует открывать Ормузский пролив до тех пор, пока не будут выполнены выдвинутые Тегераном условия и не будут выполнены обязательства США. Представительство страны выразило готовность сочетать военные действия с дипломатией.

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Об этом сообщил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможной подготовке США к возобновлению действий против Ирана, сообщает агентство Fars.

Тегеран должен одновременно "войновать и вести переговоры". Иран будет использовать военную силу для противодействия своим противникам, а дипломатию — для закрепления достижений на поле боя, когда для этого наступит подходящий момент.

Накануне президент США Дональд Трамп досрочно прервал пребывание в Кэмп-Дэвиде и неожиданно вернулся в Белый дом в субботу. В администрации США при этом не объяснили, почему глава государства решил вернуться раньше, чем планировалось.

Отдельно иранское военное командование заявило, что получило информацию о подготовке Соединённых Штатов при поддержке некоторых стран региона к возобновлению действий против Ирана.

Любая американская атака повлечет за собой продолжительные удары по военным базам и интересам США в регионе. В то же время представители Ирана заявили, что государства региона, поддержавшие американские действия против него, будут рассматриваться как стороны конфликта.

Таким образом, вопрос Ормузского пролива по-прежнему связан с более широким противостоянием между Ираном и США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Иран передал Соединённым Штатам свои условия прекращения войны. Тегеран хочет, чтобы войска США прекратили все направленные против страны боевые операции (в том числе и морскую блокаду), а Вашингтон разморозил иранские активы.

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