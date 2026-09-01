Иран развернул баллистические ракеты нового поколения, способные обходить американские системы ПВО: что о них известно

Иран активно применяет баллистические ракеты Kheibar Shekan, известные как "Разрушитель крепости" ("Castle Breaker"), в ходе войны с США и Израилем. Некоторые из этих ракет прорывали многоуровневую оборону.

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Кроме того, они наносили значительный ущерб американским военным объектам и базам союзников на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание USA TODAY.

Что известно о Kheibar Shekan

Иран впервые представил Kheibar Shekan в 2022 году. Это мобильная твердотопливная баллистическая ракета, которую можно запускать с передвижной пусковой установки. Её заявленная дальность составляет около 900 миль, или примерно 1 450 км, что позволяет поражать американские военные объекты в разных частях региона.

Главной особенностью ракеты эксперты называют возможность маневрировать на конечной фазе полета. В отличие от баллистической ракеты, которая движется по более предсказуемой траектории, Kheibar Shekan может корректировать направление перед ударом, затрудняя работу систем перехвата.

Бывший аналитик ЦРУ Джим Ламсон, который в настоящее время исследует иранскую ракетную программу в James Martin Center for Nonproliferation Studies, рассказал, что система наведения ракеты позволяет ей корректировать траекторию и быстро маневрировать. Точность может достигать примерно 10 метров от цели.

Иран совершенствовал ракету после 2024 года

После 2024 года Иран постепенно модернизировал ракету "Kheibar Shekan". Среди возможных изменений — усовершенствование спутникового наведения, новые траектории запуска, устойчивость к электронному подавлению и тактика комбинированного применения баллистических ракет и беспилотников.

Такое сочетание создает дополнительную нагрузку на системы ПВО. Одновременный запуск различных типов целей вынуждает оборону распределять ресурсы между ракетами и дронами, в то время как маневрирующая боевая часть может менять направление при приближении к цели.

В то же время точный масштаб применения именно Kheibar Shekan в конкретных атаках остаётся сложным для установления. Пентагон не раскрывает полной информации о характере повреждений американских объектов, а коммерческие спутниковые снимки отдельных военных баз были ограничены.

Удар по базе в Иордании

Одним из самых серьёзных эпизодов стала атака 17 июля на авиабазу Muwaffaq Salti в Иордании. В результате удара погибли трое американских военнослужащих.

Спутниковые снимки, сделанные после атаки, показали многочисленные места попаданий. Были повреждены два авиационных ангара, объекты, связанные с беспилотниками, а также жилые помещения для военнослужащих.

Бывший офицер морской пехоты и американской разведки Джонатан Хакетт назвал эту атаку "боевым испытанием" Kheibar Shekan против американской военной инфраструктуры. В то же время он отметил, что полностью подтвердить использование именно этой ракеты во время июльского удара без доступа к засекреченной информации невозможно.

31 августа иранское агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей Исламской революции, заявило, что ракета Kheibar Shekan была применена для нанесения ударов по Muwaffaq Salti и авиабазе King Hussein в Иордании. Известно, что целями были техническая и ремонтная инфраструктура, а также объекты, связанные с боевой авиацией.

Повреждения получили американские объекты в регионе

Иранские ракетные и беспилотные атаки также затронули американские военные объекты в странах Персидского залива. Среди них — Naval Support Activity Bahrain, главный региональный узел ВМС США и база 5-го флота.

Согласно независимому анализу спутниковых снимков, проведенному The Washington Post, в ходе конфликта были повреждены или уничтожены по меньшей мере 228 зданий и единиц оборудования на 15 американских военных объектах на Ближнем Востоке.

Впрочем, эти данные не означают, что все повреждения были вызваны именно ракетой "Хейбар Шекан". Эксперты говорят об использовании Ираном широкого спектра баллистических ракет и беспилотников.

Почему ракета представляет проблему для США

Американские военные десятилетиями учитывали угрозу иранских ракет, однако эксперты считают, что модернизация вооружений изменила характер этой угрозы.

"Они действуют по-другому", — сказал Хакетт. Американские системы обороны в значительной степени создавались с учётом прежнего поведения иранских ракет.

По мнению эксперта, теперь США приходится менять подход к противоракетной обороне, поскольку маневрирование ракеты на конечной части полета затрудняет расчет точки перехвата.

Бывший четырехзвездочный генерал армии США Барри Маккефри также заявил, что даже небольшое количество ракет, прорывающих оборону, может иметь серьезные последствия. Он связывает рост уязвимости американских сил не только с развитием иранских ракет, но и с истощением запасов американских перехватчиков.

В то же время Пентагон опровергает утверждения о потере боеспособности американских сил. Представитель ведомства Шон Парнелл заявил, что американские войска "остаются полностью боеспособными" и располагают необходимыми ресурсами для проведения операций и защиты военнослужащих и интересов США.

Таким образом, Kheibar Shekan не является оружием, которое автоматически лишает американскую ПВО возможности действовать. Однако её маневренность, мобильность, точность и возможность применения одновременно с дронами и другими ракетами создают для американской обороны более сложные условия, чем традиционные баллистические угрозы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что иранская баллистическая ракета Kheibar Shekan является самой интересной разработкой среди всего ракетного арсенала режима аятолл. Она интересна благодаря умелому сочетанию мобильности, твердотопливного двигателя и изменения траектории на заключительном участке полета.

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