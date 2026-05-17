Иран пригрозил брать аренду за подводные интернет-кабели в Ормузском проливе – CNN

Официальный Тегеран разрабатывает план взимания платы с крупнейших мировых технокомпаний за пользование подводными интернет-кабелями, проложенными под Ормузским проливом. Пропагандистские иранские СМИ, подконтрольные властям, завуалировано угрожали повредить это оборудование, если страна не будет получать средства.

Как пишет CNN, Исламская Республика может выдвинуть такой ультиматум, "ободренная успешной блокадой Ормузского пролива во время войны". На прошлой неделе иранские законодатели обсуждали план, касающийся подводных кабелей.

Тегеран еще не выдвинул конкретных требований, но уже высказывает угрозы

На дне Ормузского пролива пролегает важное соединительное оборудование, соединяющее финансируемый и интернет-трафик арабских стран с Европой и Азией.

Эти скрытые артерии мировой экономики формируют основу глобальной связи. Уничтожение кабелей повлияет не просто на просто скорость интернета. Оно угрожает многим сферам: от банковских систем, военной связи и облачной инфраструктуры ИИ до удаленной работы, онлайн-игр и потоковых сервисов.

"Мы введем плату за интернет-кабели", – заявил на прошлой неделе представитель иранских военных Эбрагим Зольфагари.

Медиа, связанные с Корпусом стражей исламской революции, заявили, что план получения доходов потребует "соблюдения иранского законодательства" от таких компаний, как Google, Microsoft, Meta, Amazon и др. Корпорации будут платить лицензионные сборы за прокладку кабеля; в то же время права на ремонт и техническое обслуживание будут предоставляться исключительно иранским фирмам.

Непонятно, как режим может заставить техногигантов выполнять эти требования, поскольку им запрещено осуществлять платежи Ирану в соответствии с санкциями Соединенных Штатов Америки.

По словам Дины Эсфандиари, руководительницы отдела Ближнего Востока в Bloomberg Economics, иранские угрозы являются частью стратегии, направленной на выживание режима и демонстрацию влияния над Ормузским проливом.

"Это имеет целью навязать мировой экономике такие огромные расходы, что никто больше не решится напасть на Иран", – считает эксперт.

