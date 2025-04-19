Иран подал в суд ООН на Украину и других пострадавших от сбития самолета МАУ: чего требует

Иран подал в Международный суд ООН иск против Украины, Канады, Швеции и Великобритании. Иск является апелляцией на решение, вынесенное Международным советом организации гражданской авиации" (ІКАО) от 17 марта 2025 года, в рамках начатого производства вышеупомянутыми государствами против Ирана в рамках дела по сбитию рейса PS752 авиакомпании Ukraine International Airlines.

Видео дня

Об этом сообщили в Международном суде ООН. В иске Тегеран утверждает, что у ІКАО нет полномочий принимать решение по делу авиакатастрофы МАУ, а процедура голосования в ІКАО была нарушена.

В частности, Иран считает, что Совет ІКАО превысил свои полномочия, рассматривая это дело, "в связи с разногласиями между Ираном и государствами Украина, Канада, Королевство Швеция и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии". Также Тегеран подвергает сомнению право Великобритании участвовать в деле.

Отдельно в иске отмечено, что процесс голосования в Совете ІКАО якобы был нарушен, поскольку два отдельных возражения Ирана были объединены в одно и голосовались как один вопрос. Из-за этого якобы "были нарушены принципы справедливости".

Соответственно, Иран требует от Международного суда ООН признать, что Совет ІКАО не имеет юрисдикции по этому делу, а у Великобритании нет процессуального права участвовать в рассмотрении. Решение Совета ІКАО Тегеран требует признать не имеющим юридической силы.

В иске Ирана факт сбития украинского гражданского самолета назван "непреднамеренной ошибкой".

Напомним, что ранее в Иране обвиняли Украину, Канаду, Швецию и Британию в "преследовании политических целей и интересов" из-за вышеупомянутого иска в Международный суд ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, пять лет назад – в январе 2020 года – произошла трагедия, потрясшая мир. Над Тегераном сбили пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ukraine International Airlines (МАУ, Международные авиалинии Украины). Рейс PS752 направлялся из Тегерана в Киев, а затем в Канаду. На борту находились 176 человек, включая экипаж, все они погибли. Среди жертв было 11 граждан Украины.

Ранее в отчете ООН по правам человека указывали, что заявления Ирана о причинах крушения самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" могут быть умышленно искажены с целью дезориентации мировой общественности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!