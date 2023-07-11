В Иране официально отреагировали на иск Украины из-за сбитого самолета МАУ и заговорили о 'политических целях'

В Иране обвинили Украину, Канаду, Швецию и Великобританию в "преследовании политических целей и интересов" из-за их иска в Международный суд ООН за сбитие пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Трагедия произошла над Тегераном 8 января 2020 года.

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С таким заявлением выступили в министерстве иностранных дел Ирана, передало издание ІРНА в понедельник, 10 июля. В иранском ведомстве сказали, что страны отказались от переговоров и подав иск, преследовали свои "политические цели".

В заявлении МИД говорится, что Иран создал "независимую техническую группу" сразу после инцидента и принял необходимые меры "с добросовестностью, прозрачностью и максимальной серьезностью", чтобы "исследовать и прояснить различные аспекты трагического случая".

"Стоит отметить, что после инцидента Исламская Республика Иран содействовала и предоставила помощь, включая немедленные визы более пятидесяти специалистам и экспертам из Украины и Канады для посещения места инцидента", – добавили в ведомстве.

Также там добавили, что военная прокуратура Тегерана провела тщательное и всестороннее расследование "независимо, беспристрастно и на основе законов и правил страны".

"Исламская Республика Иран неизменно выражала готовность вести переговоры с соответствующими странами и провела три раунда переговоров с правительством Украины в городах Киеве и Тегеране", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, Тегеран утверждает, что "вышеупомянутые правительства продемонстрировали отсутствие приверженности своей собственной просьбе о переговорах, игнорируя предложения Исламской Республики".

"Их запрос на переговоры был практически средством для достижения своих политических целей и интересов, поскольку они передали этот вопрос на рассмотрение Международному суду", – говорится в сообщении.

Напомним, что 29 июня стало известно, что Украина, Канада, Швеция и Великобритания подают иск против Ирана за сбитие самолета "МАУ". Дело будет рассматривать Международный суд ООН.

В заявлении сказано, что согласия с Ираном по организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, так и не было достигнуто.

В апреле 2023 года в Тегеране суд приговорил десять военнослужащих сил ПВО Ирана к заключению за участие в сбитии самолета. Минимальный тюремный срок для осужденных – один год, максимальный – 13 лет.

Напомним: 8 января 2020 года над столицей Ирана Тегераном был сбит пассажирский самолет МАУ, направлявшийся в Киев. Катастрофа унесла жизни 176 человек, из которых – 11 граждан Украины. По версии Ирана, самолет якобы был случайно сбит ракетой сил ПВО страны. Однако в феврале 2021 года появилась информация о том, что самолет МАУ мог быть сбит специально.

Как сообщал OBOZREVATEL, в отчете ООН по правам человека указали, что заявления Ирана по поводу причин катастрофы самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) могут быть умышленно искажены с целью дезориентации мировой общественности.

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