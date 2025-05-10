Иран отправит России пусковые установки для баллистических ракет – Reuters

Иран готовится в ближайшее время передать России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360. Сами ракеты, по данным США, Тегеран поставил Москве еще в прошлом году.

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Об этом пишет Reuters. Агентство ссылается на нескольких западных и региональных представителей Служб безопасности.

Если эта поставка состоится, она еще больше усилит агрессию России против Украины и подтвердит углубление военного сотрудничества между Москвой и Тегераном, отмечает издание.

По данным аналитиков, ракеты Fath-360 дальностью около 120 км позволят российским оккупантам наносить удары по украинским позициям на передовой, отдельным военным объектам и по городам и селам в приграничье с РФ.

Издание напомнило – в сентябре прошлого года США заявляли, что Иран отправил РФ ракеты на девяти кораблях, которые шли под российским флагом. Однако пусковые установки в эту поставку не были включены.

В прошлом месяце во время выступления в Конгрессе генерал США Кристофер Каволи, командующий Центральным командованием ВС США, заявил американским законодателям, что Иран передал России более 400 баллистических ракет малой дальности. Вероятно, речь шла о Fath-360.

В то же время до сих пор не сообщалось о применении Москвой этих ракет. Очевидно, без пусковых установок это сделать было невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия и Иран официально стали стратегическими союзниками. 21 апреля российский диктатор Владимир Путин подписал закон о ратификации соответствующего договора с Ираном. Отдельно в документе закреплено положение о "военно-техническом сотрудничестве". Это свидетельствует о намерениях Москвы заручиться поддержкой Тегерана в поставках военной техники.

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