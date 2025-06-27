Иран нашел неожиданную замену российским истребителям Су-35: о каких самолетах идет речь

Иран хочет купить у Китая многоцелевые и недорогие истребители Chengdu J-10C. Тегеран активизировал переговоры с Пекином о приобретении этих военных самолетов сразу после 12-дневной войны с Израилем, когда превосходство израильских ВВС в небе стало очевидным, и теперь Иран хочет как можно скорее оснастить свою армию новыми истребителями.

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Об этом пишет The Moscow Times, ссылаясь на иранское издание Khorasan. Отмечается, что глава иранского Минобороны бригадный генерал Азиз Насирзаде именно для этого прибыл на саммит ШОС в китайский город Циндао.

Китайские истребители рассматриваются Ираном как доступная и дешевая альтернатива российским Су-35.

Тегеран подписал с Москвой контракт на покупку 50 "сушек" в 2023 году. Последний раз Иран приобрел по этой сделке четыре Су-35, после чего Россия остановила поставки из-за войны с Украиной.

После больших потерь в войне с Израилем Иран планирует купить китайские истребители и сделать это в кратчайшие сроки. Тем более, что у Тегерана появились шансы на бартерную сделку.

Иран намеревался купить Chengdu J-10C уже давно. Переговоры о приобретении этих истребителей продолжались почти два десятилетия, но стороны не могли договориться об оплате.

Еще в 2015 году Тегеран планировал заключить контракт на поставку 150 J-10C, однако сделка затормозилась. Причиной стало то, что Пекин настаивал на оплате в иностранной валюте, а Тегеран предлагал бартерный расчет нефтью и газом. Также препятствием к окончательному заключению сделки было оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана.

В 2020 году эти ограничения были сняты, и переговоры возобновились, но стороны снова не смогли согласовать оплату.

Сегодня же ситуация изменилась. 24 июня США разрешили Китаю официально покупать нефть из Ирана без угрозы введения санкций и шансы Тегерана на заключение контракта значительно выросли.

Что известно о Chengdu J-10C

Chengdu J-10C – однодвигательный многоцелевой истребитель, который характеризуется Китаем как более доступная альтернатива западным F-16V и Gripen E. Цена за одну единицу варьируется от 60 млн долларов в базовой комплектации до 90 млн долларов с запчастями, гарантией, вооружением и обучением пилотов. Для сравнения, российский Су-35 сейчас стоит более 100 млн долларов.

J-10C имеет максимальный взлетный вес в 19,2 тонны и размах крыла в 9,8 метра.

Он имеет один двигатель WS-10B с тягой в 144 кН на форсаже. Боевой радиус самолета определен в 550 км.

Главным вооружением истребителя Chengdu J-10C являются ракеты "воздух-воздух" ближнего боя PL-10 дальностью до 20 км, и PL-15 с дальностью, по китайским источникам, более 200 км. Для поражения наземных целей интегрированы высокоточные бомбы с лазерным наведением, дальнобойные планирующие бомбы, а также противорадиолокационные и противокорабельные ракеты.

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