США нанесли удары по ракетным объектам Ирана возле Ормузского пролива: что известно

Американская армия продолжает наносить авиаудары по военным объектам Ирана на Ближнем Востоке. В ночь на 18 марта Соединенные Штаты атаковали иранские ракетные позиции возле Ормузского пролива.

Видео дня

Американцы применили авиабомбы, весом около 2500 кг. Об этом сообщает Центральное военное командование США.

Война на Ближнем Востоке

По информации военного командования США, американские войска успешно применили несколько глубоко проникающих боеприпасов по укрепленным иранским ракетным позициям вдоль иранского побережья вблизи Ормузского пролива.

Соединенные Штаты аргументировали эти удары тем, что иранские противокорабельные крылатые ракеты на этих позициях представляли угрозу для международного судоходства в проливе.

Бомбардировка произошла после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти, в ответ на войну США и Израиля против страны.

Американская армия нанесла удары после того, как большинство союзников США, включая НАТО, отвергли призывы президента Дональда Трампа помочь обеспечить безопасность Ормузского пролива для ослабления блокады экспорта нефти из региона.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера встретиться и помириться. По его словам, стороны должны найти общий язык после разногласий из-за войны на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США заявил, что Ирану понадобится не менее 10 лет, чтобы восстановиться, если Соединенные Штаты уже сегодня прекратят свои военные действия на Ближнем Востоке. Однако так или иначе, США еще не готовы прекратить собственную военную операцию в Иране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!