Имитирует голос Рубио: Госдепартамент США предупредил о мошеннике, который пользуется ИИ

В Государственном департаменте США предупредили о самозванце, который с помощью искусственного интеллекта (ИИ) выдает себя за госсекретаря Марко Рубио. Таким образом он пытается связаться с иностранными и американскими чиновниками.

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Как пишет Associated Press, об этом говорилось в телеграмме, отправленной на прошлой неделе во все посольства и консульства. Также данные подтвердили двое высокопоставленных американских чиновников.

Отмечается, что злоумышленник, вероятно, пытается выдать себя и за других должностных лиц.

"Предупреждение сделали после того, как Госдеп обнаружил, что самозванец, который выдавал себя за Рубио, пытался связаться по меньшей мере с тремя министрами иностранных дел, сенатором и губернатором США", – сказано в сообщении.

Получатели этих мошеннических писем, которые отправлялись с помощью текстовых и голосовых сообщений, а также в Signal, не были идентифицированы в телеграмме, копия которой оказалась в распоряжение Associated Press.

"Государственный департамент знает об этом инциденте и в настоящее время отслеживает и решает этот вопрос. Госдепартамент серьезно относится к своей ответственности за защиту информации и постоянно принимает меры для улучшения состояния кибербезопасности Департамента, чтобы предотвратить будущие инциденты", – заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

По словам одного из чиновников, мистификации с участием Рубио были неудачными и "не очень утонченными". Второй чиновник сказал, что департамент считает "целесообразным" проконсультировать всех сотрудников и иностранные правительства, особенно учитывая усиление попыток иностранных субъектов поставить под угрозу информационную безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июля Белый дом опубликовал новое изображение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта. На фотографии американский лидер предстал в образе Супермена.

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