Илон Маск прошел тест на наркотики: что показали результаты

Миллиардер Илон Маск показал результаты теста на наркотики после обвинений в употреблении запрещенных веществ во времена президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году. Лабораторные анализы мочи показали отрицательный результат.

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Во вторник, 17 июня, через несколько недель после появления обвинений, Маск опубликовал в X якобы результаты лабораторного теста. Его провела компания Fastest Labs of South Austin в Техасе 11 июня.

"lol", – подписал фото Маск. Как видно, результаты показали отсутствие следов амфетаминов, экстази, кокаина, кетамина, каннабиноидов и фентанила.

Согласно данным анализа, в организме Маска на момент обследования не было обнаружено никаких наркотических веществ. Также миллиардер ответил на сообщение одного из пользователей о том, что Илон подтвердил, что не употребляет запрещенных веществ.

"Ложь "Нью-Йорк Таймс" такая же легкая как дыхание. Для них это нормально", – написал предприниматель.

В то же время, как пишет Independent, эксперты отметили, что тест мочи определяет наличие наркотиков в организме только в течение последних нескольких дней, поэтому анализ, сделанный в июне, не может подтвердить или опровергнуть факты употребления психоактивных веществ в 2024 году. Для этого более информативным был бы тест волосяных фолликулов, который способен выявить следы наркотиков за период до трех месяцев, или же анализ слюны, действующий до 10 дней.

Центр лечения зависимостей отметил, что в случае с кетамином, тест на наличие волос может выявить препарат в организме до трех месяцев, тогда как образец мочи может лишь определить, был ли он в организме человека в течение последних трех дней.

Сам Маск ранее признал, что когда-то пробовал кетамин по рецепту, и открыто писал об этом в X. По его словам, препарат помогал ему бороться с депрессивными состояниями, в частности "темными психическими дырами", но с тех пор он его не употреблял.

Маск также обвинил The New York Times во лжи. Ранее газета опубликовала резонансный материал, в котором со ссылкой на приближенные к Маску источники сообщалось, что он употреблял кетамин, экстази и галлюциногенные грибы.

СМИ также отмечали, что миллиардер якобы активно употреблял эти вещества именно во время избирательной кампании и имел при себе коробку для ежедневных лекарств, где хранил около 20 таблеток. По словам источников, его употребление кетамина было "хроническим" и вызвало проблемы с мочевым пузырем.

Обвинения в злоупотреблении наркотиками совпали с отставкой Маска с должности главы Министерства энергетики США после 130 дней на этом посту, где он занимался масштабным сокращением федеральных рабочих мест.

Впоследствии между Маском и Трампом возник конфликт в соцсетях, который обострился после того, как президент представил так называемый "большой, прекрасный законопроект". Маск назвал его "отвратительной мерзостью". В ответ он написал в X, что Трамп якобы упоминается в "файлах Эпштейна" и добавил, что их не публикуют именно из-за участия президента. Трамп эти обвинения отрицает.

Миллиардер даже поддержал идею импичмента Трампа с передачей полномочий главы государства вице-президенту Джей Ди Вэнсу, а также объявил название своей партии, которую собрался создавать.

Взамен Трамп предложил "сэкономить миллиарды" на предприятиях Маска. Тот же пригрозил остановить работу своего космического корабля Dragon, довольно быстро, правда, передумав.

Как сообщал OBOZ.UA, после ряда громких взаимных обвинений, которыми обменялись Трамп и Маск, последний заявил, что сожалеет о некоторых своих постах о президенте США. Они, мол, "зашли слишком далеко".

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